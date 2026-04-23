Европа критически зависит от Украины: экс-премьер Финляндии объяснила причины

Реклама

Европа не может полностью отвергать вероятность войны с Россией, поэтому опыт Украины критически важен для укрепления безопасности континента.

Об этом заявила бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Euronews.

Она подчеркнула, что взаимозависимость между Украиной и Евросоюзом двусторонняя: Киев нуждается в поддержке, но и сам ЕС нуждается в украинском опыте ведения современной войны.

Реклама

По словам Марина, страны ЕС должны признать эту реальность, ведь без учета украинских наработок увеличение оборонных бюджетов может оказаться неэффективным.

«Когда мы наращиваем собственный оборонный потенциал и, надеюсь, достигаем той цели в 5%, которую мы совместно поставили в НАТО, это тоже, а на самом деле даже в большей степени зависит от того, где мы используем эти деньги, не только от того, сколько денег мы вкладываем, но и от того, где мы их используем», — сказала Марин.

Она предупредила, что использование средств по старым подходам может привести к их неэффективному расходованию.

В материале отмечается, что в прошлом году страны НАТО подтвердили намерение увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. В то же время ЕС наращивает инвестиции через программу «Меры безопасности для Европы» (SAFE) в размере 150 млрд евро, направленную на развитие оборонной промышленности.

Реклама

Марин поддержала такие инициативы, однако подчеркнула, что они нуждаются в практическом подкреплении — и именно Украина может его обеспечить.

«У Украины есть самая большая, наиболее функциональная и современная армия с опытом ведения современной войны, и без Украины мы уязвимы», — подчеркнула она.

По словам бывшего премьера, Европа должна готовиться к потенциальной эскалации, поскольку нельзя исключать, что Россия ведет подготовку к более широкому конфликту.

«Мы, как Европа, находимся в опасности, потому что Россия прямо сейчас готовится. Она модернизирует свою армию и готовится к более масштабным боевым действиям», — подчеркнула Марин.

Реклама

Она также обратила внимание на изменение характера войны — в частности, активное использование дронов, киберугроз и искусственного интеллекта для анализа критической инфраструктуры.

«Нам нужны их (украинцев — УНИАН) возможности, когда речь идет, например, о создании дронов, инновациях и трансформации военного потенциала», — отметила Марин.

Экс-премьер добавила, что хотя Финляндия испытывает особое давление из-за близости к России, другие европейские страны также не могут считать себя полностью защищенными.

«Дроны можно запустить где угодно. С помощью искусственного интеллекта можно составить карту критически важной инфраструктуры с такой скоростью, что вы даже не успеете это осознать. Поэтому нужно быть готовыми и в других странах и не обманывать себя, думая, что вы в безопасности», — подытожила Марин.

Реклама

