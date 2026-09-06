Европа может не выдержать затяжной войны с Россией: названа главная слабость

Флаг ЕС / © Unsplash

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Европа может оказаться неспособной вести длительную войну на истощение с Россией, если между сторонами вспыхнет прямой военный конфликт.

О таких опасениях оборонных чиновников и специалистов, работающих с НАТО, пишет The Guardian по итогам форума Мюнхенской конференции по безопасности.

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Главной проблемой они называют не только военные возможности, но и недостаточную готовность европейских обществ к длительной войне. Поэтому планировщикам НАТО, по словам участников дискуссии, приходится исходить из необходимости завершить потенциальный конфликт относительно быстро.

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Участники форума также опасаются, что Россия уже может добиваться успехов в гибридной войне против Запада, влияя на общественные настроения и ослабляя политическую волю европейских государств. Отдельной проблемой называют рост поддержки пророссийских и ультраправых политических сил в ряде ключевых стран Европы.

Один из британских дипломатов признал, что западные правительства недостаточно объясняли гражданам масштаб угрозы России. В результате власти теперь сложнее убеждать избирателей в необходимости увеличивать оборонные расходы, особенно если это будет означать сокращение социальных программ.

Дополнительное значение дискуссии придает перспектива сокращения американского военного присутствия в Европе. Ожидается, что в ближайшие месяцы Вашингтон примет решение о размещении своих войск, после чего европейским странам, вероятно, придется брать на себя гораздо большую ответственность за собственную конвенционную оборону.

На этом фоне пять ключевых европейских военных государств уже обсуждают более тесную координацию. Речь идет, в частности, о совместных закупках систем противовоздушной и противоракетной обороны, средств дальнобойного поражения и космических систем раннего предупреждения — возможностей, которые сейчас в значительной степени обеспечивают США.

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Европа "стагнирует" именно тогда, когда внешние угрозы приобретают чрезвычайно серьезный характер.

В то же время в дискуссии особо отметили роль Украины. Ишингер назвал украинскую армию самой большой и сильной в Европе и предположил, что в будущем Украину можно будет привлечь к новому формату европейской оборонной координации.

Ранее сообщалось, что Европе грозит волна заказных убийств: Путин готовит новый уровень "теневой войны"

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