Европа может остановить Россию только вместе с Украиной – немецкий депутат

Немецкий депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил , что Европа может остановить «террористическое государство Россию» только вместе с Украиной, поскольку именно украинцы сейчас сдерживают главную угрозу безопасности континента.

По его словам, Украина переживает один из самых сложных этапов войны, в частности из-за целенаправленных и жестоких атак РФ в зимний период. В то же время политик подчеркнул, что ситуация осложнилась еще и потому, что европейские страны слишком долго ждали решительных шагов от США, а ключевые государства, в частности Германия, действуют недостаточно активно ввиду собственного экономического потенциала.

Кизеветтер предупредил: если Украину оставить без должной поддержки, Европе будет во много раз труднее и дороже обеспечить безопасность перед «империалистической Россией». По его убеждению, помощь Украине всем возможным значительно выгоднее для ЕС, чем последствия потенциального поражения Киева.

Политик также раскритиковал ставку на переговоры, которые он назвал «псевдопереговорами», и призвал действовать более решительно. В частности, он считает, что Германия могла бы без промедления начать обучение украинских военных по использованию ракет Taurus , а также мобилизовать ресурсы для обеспечения украинцев энергией.

Отдельно депутат заявил, что президент США Дональд Трамп, по его мнению, не ставит безопасность Европы в приоритет и руководствуется собственными интересами. В то же время Кизеветтер подчеркнул: Европа не может оставаться равнодушной, когда Украину, которую он назвал важнейшей для безопасности и сильнейшей в военном смысле страной Европы, «бомбардируют к руинам».

В завершение немецкий политик подчеркнул, что Европе нужна Украина в полном объеме – в пределах границ 1991 года.

Напомним, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не исключает поставку Украине ракет Taurus. По его словам, это было и остается вариантом.