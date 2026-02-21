Запад может сделать войну проигрышной для РФ

Западные союзники обладают всеми необходимыми инструментами, чтобы сделать начавшуюся Россией войну абсолютно проигрышной для Кремля и не допустить еще четырех лет кровопролития.

Об этом пишет обозреватель The Telegraph Чарльз Мур.

Унизительные результаты Путина и успехи Украины

За четыре года полномасштабного вторжения российская армия понесла катастрофические потери. По оценкам, агрессор потерял более 325 тысяч солдат убитыми, а количество раненых и пропавших без вести по меньшей мере втрое больше. В то же время, России удалось оккупировать лишь около 20% украинской территории. Для сравнения, во время Второй мировой войны Советскому Союзу понадобилось менее четырех лет, чтобы отбросить войска Гитлера от Москвы и полностью захватить Берлин.

«Этот результат – нет, отсутствие результата – настолько унизительный, что Путин чувствует: его единственный шанс – поддерживать свою перегретую, инфляционную военную экономику и продолжать воевать», – говорится в публикации.

Украина продемонстрировала беспрецедентную военную изобретательность. Не имея традиционного флота, украинские силы фактически заблокировали российский Черноморский флот в портах и успешно поразили вражескую подлодку.

Зависимость Европы и война РФ

Несмотря на военные неудачи на фронте, кремлевский диктатор добивается определенных успехов в информационной войне, активно продвигая свои нарративы на Западе. Ситуация значительно усложняется тем, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом давит на Киев, требует от него уступок, но в то же время не выдвигает никаких четких требований Москве.

На этом фоне европейские страны НАТО оказались слишком зависимы от американского финансирования, техники и командования. Обозреватели отмечают, что в Европе нет коллективного стратегического центра принятия решений, а некоторые государства стали несерьезными союзниками из-за значительного сокращения своих вооруженных сил. Запад способен изменить ход войны и обеспечить Украину всем необходимым, однако для этого нужна решительная и твердая политическая воля, отмечает Чарльз Мур.

Напомним, Борис Джонсон предложил разместить войска в Украине . По его мнению, некоторые ошибки союзников в прошлом спровоцировали полномасштабное вторжение России в Украину.