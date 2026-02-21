- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 196
- Время на прочтение
- 2 мин
Европа может заставить Россию проиграть войну против Украины — обозреватель The Telegraph
У западных стран достаточно ресурсов, чтобы сделать войну проигрышной для России, однако для этого Европе необходимо избавиться от чрезмерной зависимости от США.
Западные союзники обладают всеми необходимыми инструментами, чтобы сделать начавшуюся Россией войну абсолютно проигрышной для Кремля и не допустить еще четырех лет кровопролития.
Об этом пишет обозреватель The Telegraph Чарльз Мур.
Унизительные результаты Путина и успехи Украины
За четыре года полномасштабного вторжения российская армия понесла катастрофические потери. По оценкам, агрессор потерял более 325 тысяч солдат убитыми, а количество раненых и пропавших без вести по меньшей мере втрое больше. В то же время, России удалось оккупировать лишь около 20% украинской территории. Для сравнения, во время Второй мировой войны Советскому Союзу понадобилось менее четырех лет, чтобы отбросить войска Гитлера от Москвы и полностью захватить Берлин.
«Этот результат – нет, отсутствие результата – настолько унизительный, что Путин чувствует: его единственный шанс – поддерживать свою перегретую, инфляционную военную экономику и продолжать воевать», – говорится в публикации.
Украина продемонстрировала беспрецедентную военную изобретательность. Не имея традиционного флота, украинские силы фактически заблокировали российский Черноморский флот в портах и успешно поразили вражескую подлодку.
Зависимость Европы и война РФ
Несмотря на военные неудачи на фронте, кремлевский диктатор добивается определенных успехов в информационной войне, активно продвигая свои нарративы на Западе. Ситуация значительно усложняется тем, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом давит на Киев, требует от него уступок, но в то же время не выдвигает никаких четких требований Москве.
На этом фоне европейские страны НАТО оказались слишком зависимы от американского финансирования, техники и командования. Обозреватели отмечают, что в Европе нет коллективного стратегического центра принятия решений, а некоторые государства стали несерьезными союзниками из-за значительного сокращения своих вооруженных сил. Запад способен изменить ход войны и обеспечить Украину всем необходимым, однако для этого нужна решительная и твердая политическая воля, отмечает Чарльз Мур.
Напомним, Борис Джонсон предложил разместить войска в Украине . По его мнению, некоторые ошибки союзников в прошлом спровоцировали полномасштабное вторжение России в Украину.