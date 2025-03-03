Европа на само деле не готова поддерживать Украину без участия США: анализ Euractiv

Несмотря на заявления о поддержке Украины, некоторые европейские лидеры намекнули Киеву, что предпочли бы, чтобы он восстановил свои отношения с Вашингтоном, а не полностью двигался вперед без США.

Пока западные союзники Украины медленно двигаются к созданию "коалиции желающих" с новым мирным планом под руководством Великобритании и Франции, им все еще не хватает мощного лидера для возглавления инициативы, и они не хотят действовать без США.

Об этом говорится в статье Euractiv.

После столкновения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским главная дипломат ЕС Кайя Каллас заявила, что "свободному миру нужен новый лидер" и что европейцы должны взять на себя эту роль.

Однако в течение нескольких недель у Европы не было конкретных планов. В то же время лидеры проводили серию встреч в разных форматах. Они так и не смогли определить единого лидера, который бы возглавил этот процесс, а над мирным планом работает слишком много политиков, каждый со своим видением.

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"Я спрашиваю каждого министра иностранных дел, с которым встречаюсь: "Какое у вас видение завершения этого конфликта?" У большинства нет плана", — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Для него поддержка борьбы Украины еще один год, как кое-кто предлагает, "не выглядит как хороший план" – и точно не то, с чем соглашается президент США.

Авторы статьи указывают, что два предыдущих саммита, организованных президентом Франции Эмманюэлем Макроном, не принесли конкретных результатов.

Саммит в Лондоне 2 марта, на который собрались лидеры 18 западных стран, включая Францию, Германию, Данию, Италию, а также Канаду, Турцию, НАТО и Евросоюз, похоже, наконец-то принес хотя бы определенное продвижение за последние недели.

Коалиция без четкого лидера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "ряд стран" выразил желание присоединиться к "коалиции желающих", которая предоставит Украине гарантии безопасности в случае достижения перемирия.

Британия и Франция возьмут на себя лидерство в сотрудничестве с Украиной по разработке мирного плана, который представят Трампу.

"Великобритания готова поддержать этот план военными на местах и самолетами в воздухе вместе с другими", – заявил Стармер после переговоров.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что готова использовать свои хорошие отношения с Трампом, чтобы стать посредником.

Это означает, что ответственность ляжет на три из пяти крупнейших европейских государств.

Германия, которая во время предыдущей администрации Трампа с канцлером Ангелой Меркель была хоть каким-то лидером, сейчас практически отсутствует – по крайней мере, до формирования нового правительства.

Относительно Польши, хотя премьер-министр страны Дональд Туск одним из первых выразил поддержку Зеленскому, Варшава пока не дала сигнала о готовности взять на себя лидерство в какой-то большой инициативе в отношении Украины.

Германия, Испания и Польша также сомневаются в отправлении миротворческих сил в Украину.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал консультации 2 марта "полезными и важными" перед саммитом ЕС 6 марта. По словам чиновника, на этом саммите лидеры должны быть "готовы принимать решения". Однако остается под вопросом, смогут ли все 27 стран-членов ЕС преодолеть внутренние разногласия, особенно учитывая позицию Венгрии и Словакии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что представит "всеобъемлющий план" по обороне на саммите ЕС. Однако растет критика относительно того, почему этот план готовится так долго, учитывая его неотложность.

В то же время, на фоне угрозы прекращения военной помощи Украине со стороны США после конфликта между Трампом и Зеленским, ключевым вопросом является то, почему Европа до сих пор не выполнила все свои обещания перед Киевом. Украинские чиновники утверждают, что выполнение европейских обязательств хотя бы временно могло компенсировать возможную паузу в американской помощи.

"Маленькие шаги" от США

В статье отмечается, что даже после инцидента в Белом доме европейцы не спешат признавать новую трансатлантическую реальность. Вместо того чтобы действовать без Трампа, они тратят драгоценное время на ожидание позиции Вашингтона.

Несмотря на заявления о поддержке Украины, некоторые европейские лидеры намекнули Киеву, что предпочли бы, чтобы он восстановил свои отношения с Вашингтоном, а не полностью двигался вперед без США.

"Был достигнут широкий консенсус относительно важности продолжения тесного сотрудничества с США, в частности в контексте НАТО", – заявил после переговоров один из чиновников ЕС.

Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее пытались убедить Зеленского найти способ возобновить отношения с администрацией США, несмотря на четкое заявление Трампа о том, что он не хочет, чтобы Украина продолжала борьбу.

Стармер сообщил журналистам, что перед саммитом в Лондоне разговаривал с Трампом, чтобы согласовать свои предложения. Он также не отказался от планов убедить США предоставить поддержку размещению европейских военных сил в Украине для обеспечения режима прекращения огня.

"Европа должна проделать основную работу, но усилия должны получить сильную поддержку США", — подчеркнул премьер Британии.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что "достаточно убежден", что встреча 2 марта в Лондоне обеспечит "первые маленькие шаги" для возвращения США к переговорам.

А Мэлони призвала к срочной встрече между США, Европой и Украиной, чтобы "откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние главные вызовы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы".

Напомним, во время визита в Британию 2 марта Зеленский сказал, что Украина готова к разным сценариям в случае отсутствия помощи от США.