Европа находится на критическом переломном этапе по мировым вопросам — МИД Британии

В случае победы в Украине Путин может обратить внимание уже на Молдову или страны НАТО в Балтии.

Европа столкнется с серьезной опасностью в случае победы российского диктатора Путина в Украине.

Об этом в интервью Sky News заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Дипломат заявил, что сейчас у Европы есть два сценария развития событий. В одном Украина вытеснит российских захватчиков со своей территории и обеспечит справедливый мир.

"Будущее, в котором Путин добьется успеха, а Украина будет отброшена назад, я считаю очень опасным", — добавил глава МИД.

Он уточнил, что в следующий раз Путин может обратить внимание уже на Молдову или страны НАТО в Балтии. Авторитарные режимы в Китае и Иране будут также наблюдать за развитием событий.

"Я думаю, что мы находимся на абсолютно критическом переломном этапе по мировым вопросам", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.

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