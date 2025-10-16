«Европа не способна положить конец войне в Украине»: Трамп назвал, кто это может сделать

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии в течение следующих двух недель.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

По словам Трампа, министры иностранных дел обеих сторон, Марко Рубио и Сергей Лавров договорились о встрече в ближайшее время.

Также президент США сказал, что завтра на встрече сообщит Владимиру Зеленскому о своем разговоре с Путиным.

«У нас проблема, они не очень хорошо ладят, эти двое. У них ужасные отношения. Я видел вещи, которым никто не поверит, и это одна из них», — говорит Трамп, утверждая, что для переговоров нужны отдельные встречи.

Глава Белого дома заявил, что не против новых санкций против РФ, но сейчас может быть «неудачное для них время».

«Европа хочет положить конец войне в Украине, но они не способны это сделать. Я способен сделать это. Я думаю, что мы добьемся успеха», — похвастался Трампа

Кроме того, президент США снова повторил, что считал, что войну России будет легче прекратить из-за его «отношений с президентом Путиным».

Ранее в Белом доме рассказали о первых результатах разговора Трампа и Путина. Завтра, 17 октября, состоится встреча Зеленского с Трампом.