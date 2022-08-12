Европа – не супермаркет: Зеленский призвал ЕС не давать россиянам визы

Президент поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Евросоюзе вопросы о визах для граждан РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне не имеют права получать визы ЕС, ведь среди них могут оказаться оккупанты-убийцы и пособники государственного террора.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером 12 августа.

"Накануне в Латвии было принято решение – Латвия официально признала Россию государством – спонсором терроризма. Работаем над тем, чтобы весь мир сделал то же самое. Это справедливо. Это правильно. И это будет", – сказал Зеленский.

По его мнению, после всего, что оккупанты наделали в Украине, может быть только одно отношение к России – как к государству-террористу. И именно с этой точки зрения следует определяться с отношением к гражданам России.

Президент поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие страны, которые вынесли на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для граждан государства-террориста.

Глава государства признал, что в РФ действительно есть люди, нуждающиеся в защите, которых преследуют и даже могут убить, а значит, они должны получить помощь.

"Это известные юридические механизмы – через беженичество, через просьбы о приюте, через другие возможности помочь и поддержать. Но ведь это для тех, кто борется, для тех, кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, бизнес дел. Работать на государство-террориста нельзя", – подчеркнул он.

Зеленский требует гарантии, что российские убийцы и пособники государственного террора не будут пользоваться шенгеном.

"Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором неважно, кто заходит – главное, чтобы человек просто расплатился за товары. Поэтому визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы, и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать", – подытожил он.