Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили общие вопросы и дальнейшее сотрудничество между странами. Отдельно глава государства рассказал о недавней операции в Ливии, которую, по его словам, провели без предварительной координации с европейскими партнерами.

О результатах разговора с главой итальянского правительства Владимир Зеленский сообщил на своей странице в соцсети X.

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Зеленский поговорил с Мелони: что обсудили президент Украины и премьер Италии

По словам главы государства, в ходе разговора они обсудили вопросы, над которыми работают Киев и Рим. Он отметил важность взаимопонимания между странами.

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«Говорил сегодня с Джорджей Мэлони. Обсудили вопросы, над которыми работаем, и важно, чтобы мы понимали друг друга», — отметил Зеленский.

Отдельно в ходе разговора Зеленский прокомментировал недавнюю операцию в Ливии. Он подтвердил, что его провели без предварительного согласования с европейскими партнерами Украины.

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами», — подчеркнул президент.

В то же время, Украина готова усиливать взаимодействие с Италией. Зеленский заверил Мелони, что украинская сторона открыта для обмена необходимой информацией между профильными органами и поддержания регулярной коммуникации между ответственными структурами двух стран.

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Атака на российские корабли у берегов Ливии — последние новости

Напомним, 22 ноября Силы обороны Украины совместно с СБУ провели операцию вблизи порта Бенгази в Ливии. Для атаки использовали семь безэкипажных катеров, запущенных из так называемого материнского судна. В результате удара затонул российский корвет «Меркурий» с вертолетом Ка-27 на борту, а также был поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

После атаки власти восточной Ливии пригрозили Украине юридическими и дипломатическими мероприятиями. Впоследствии министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил ситуацию с ливийским коллегой. Он подчеркнул, что операция была направлена против российских военных целей, а не Ливии и заверил в готовности Киева развивать отношения с Триполи.

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