"Европа недостаточно сильна": премьер Финляндии заявила о важных США

Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила мнение о том, что Европа без помощи США "недостаточно сильна". Именно поэтому после войны в Украине европейские страны должны укрепить свой оборонный потенциал.

Об этом со ссылкой на главу финского правительства пишет издание The Guardian.

"Мы должны убедиться, что мы сильнее. И я буду честна с вами, Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов. Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности"., и убедиться, что мы можем справиться в разных ситуациях ", – сказала она.

Санна Марин призвала предоставить ВСУ необходимые средства, чтобы выиграть войну. По ее словам , Вашингтон сыграл важную роль в поставке оружия, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Политик считает, что Европа должна усилить свои оборонные возможности, чтобы в будущем противостоять возможным угрозам.

Марин также заявила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и их союзники планируют увеличить собственное производство боеприпасов, ведь поставляют их в Украину на фоне войны.

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