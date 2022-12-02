"Европа недостаточно сильна": премьер Финляндии заявила о важных США

Европа должна усилить свои оборонные возможности, подчеркнула она.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин выразила мнение о том, что Европа без помощи США "недостаточно сильна". Именно поэтому после войны в Украине европейские страны должны укрепить свой оборонный потенциал.
Об этом со ссылкой на главу финского правительства пишет издание The Guardian.
"Мы должны убедиться, что мы сильнее. И я буду честна с вами, Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов. Мы должны убедиться, что мы также наращиваем эти возможности, когда дело доходит до европейской обороны, европейской оборонной промышленности"., и убедиться, что мы можем справиться в разных ситуациях ", – сказала она.
Санна Марин призвала предоставить ВСУ необходимые средства, чтобы выиграть войну. По ее словам, Вашингтон сыграл важную роль в поставке оружия, финансовой и гуманитарной помощи Украине.
Политик считает, что Европа должна усилить свои оборонные возможности, чтобы в будущем противостоять возможным угрозам.
Марин также заявила, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину приоритет Финляндии сменился "за одну ночь". Поэтому страна избрала путь в НАТО.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО и их союзники планируют увеличить собственное производство боеприпасов, ведь поставляют их в Украину на фоне войны.
Читайте также:
- Байден заявил, что поражен жестокостью России в войне: "Я не ожидал"
- Си Цзиньпин заявил о необходимости мирного окончания войны в Украине и "интересе Европы и Азии"
- Макрон рассказал, возможны ли переговоры между Россией и Украиной: "Путин ошибся"