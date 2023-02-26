Европа никогда не бросит Украину: страну ждет будущее в составе Евросоюза и НАТО – премьер Финляндии

По ее словам, война закончится, когда Россия выведет свои войска из Украины.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что Европа никогда не бросит Украину и будет посылать в страну больше тяжелой боевой техники.

По словам Марин, выступившей в программе Yle ”Ykkösaamu”, Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам.

Премьер подчеркнула, что президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Россия проиграет эту войну. Это не легитимная война. Ответственность за нее лежит только на России. Каждый день в Украине Россия убивает мирных жителей, намеренно убивает мирных жителей. Людей насилуют. Детей массово депортируют в Россию. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасных преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство", – отметила она.

По ее словам, война закончится, когда Россия выведет свои войска из Украины. Она подчеркнула, что война не должна превратиться в замороженный конфликт.

"Этим война не закончится. Путь к прочному миру – это прекращение Россией военных действий. Только это открывает путь к переговорам и шагам к миру", – заявила она.

Напомним, во время своего визита в Украину Санна Марин посетила Ирпень и Бучу, где ей показали последствия "русского мира".

Фотографы также сфотографировали, как премьер-министр тепло и радостно встретила Зеленского во время саммита ЕС в Брюсселе.

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