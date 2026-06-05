Европа нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в Европе — The Economist

Европа и Украина

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Европейские страны все больше отдают себе отчет в том, что поддержка Украины является не только актом солидарности, но и вопросом собственной безопасности. Если Европа стремится защитить свои границы и укрепить обороноспособность без чрезмерной зависимости от США, она нуждается в Украине так же, как Украина нуждается в европейской помощи. Об этом говорится в редакционной статье британского издания The Economist .

По мнению авторов, после сокращения американского участия именно Европа постепенно берет на себя главную роль в поддержке Киева. Речь идет не только о финансовой и военной помощи, но и о дипломатических усилиях и будущей интеграции Украины в европейские структуры.

В издании подчеркивается, что война России против Украины фактически стала ключевым испытанием для всей европейской системы безопасности. Украинская армия сегодня сдерживает одну из самых больших военных угроз на континенте, а ее боевой опыт, оборонная промышленность и человеческий потенциал могут стать важной частью будущей архитектуры безопасности Европы.

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The Economist подчеркивает, что для Европы пора рассматривать Украину не только как нуждающееся в помощи, а как стратегического партнера, без которого невозможно построить надежную систему обороны континента. Если ЕС хочет защитить свои восточные границы и усилить свою автономность в сфере безопасности, сотрудничество с Украиной должно стать одним из ключевых приоритетов.

Китай и война в Украине: последние новости

Ранее Китай раскритиковал решение Японии направить офицеров Сил самообороны в миссию НАТО , координирующую военную помощь Украине.

По данным японских медиа, правительство Японии решило отправить четырех офицеров на военную базу в Германии. Там они должны ознакомиться с программами помощи Украине, реализуемыми под эгидой НАТО.

В Пекине заявили, что обеспокоены подобными действиями Токио. Китайская сторона считает, что Япония якобы продвигает ремилитаризацию и расширяет географию своей военной активности.

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Также сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично призвал главу Китая Си Цзиньпина помочь прекратить войну в Украине , стремясь использовать влияние Пекина на Москву.

Издание The Telegraph писало, что Россия резко нарастила производство ударных дронов типа Shahed, которыми каждый день атакует Украину. В то же время ключевую роль в этом масштабировании играет Китай , откуда поступает значительная часть компонентов для беспилотников, в том числе микрочипы, которые фактически являются "мозгом" дрона.

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