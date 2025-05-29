Европа объединяется без Трампа: станет ли новый альянс поворотом в войне за Украину

Европа объединяется без Трампа. / © Telegram / Андрей Ермак

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Объединение четырех ключевых европейских лидеров - Макрона, Мертвеца, Стармера и Туска - сигнализирует о попытке континента заявить о себе как субъекте крупной геополитики без опоры на Соединенные Штаты. Их недавняя поездка в Киев — не просто символ поддержки Украины, но попытка продемонстрировать Москве и Вашингтону: Европа готовится действовать самостоятельно.

Об этом пишет Le Monde.

Несмотря на то, что первая инициатива "четверки" — фактический ультиматум Владимиру Путину относительно новой архитектуры безопасности — не дала мгновенного эффекта, она закрепила политическое ядро проукраинского курса в Европе. Визит сопровождался жесткими заявлениями по поводу недопустимости уступок Кремлю и призывами к усилению военной помощи Киеву.

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На фоне торможения со стороны администрации Дональда Трампа, которая делает ставку на переговоры с Путиным, а не давление, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши демонстрируют новую европейскую динамику — переход от дипломатических деклараций к реальному участию в моделировании послевоенного порядка в регионе.

Формат "четверки" выходит за рамки классического франко-германского тандема, долгое время являвшегося ядром политики ЕС, но в последние годы столкнувшийся с кризисом доверия и стратегического видения. Интеграция Польши — государства с мощным военным потенциалом и опытом прямого столкновения с российской угрозой — и Великобритании, несмотря на выход из ЕС, дает сигнал о новом альянсе в рамках Европы. Базирующийся не только на формальных институтах, но и на стратегической воле действовать.

Важным испытанием станет саммит НАТО в Гааге 24–25 июня, первый с момента возвращения Трампа. Там будет решаться не только вопрос об увеличении оборонных бюджетов, но и будущее самой Украины — ее роль в архитектуре безопасности Европы, участие в миссиях, а также рамки возможного сотрудничества без полноправного членства.

Этот саммит, а также предстоящие встречи G7 и Европейского совета определят, способна ли Европа повлиять на переговоры США и РФ, и не станет ли Украина жертвой кулуарного соглашения. Именно это главное опасение участников "четверки": что американская администрация, ведя игру с Кремлем, пожертвует украинскими интересами ради сомнительного "мира".

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Европейцы, в отличие от Белого дома, уже не питают иллюзий. Их ставка – на сдерживание, реальную военную помощь и общую ответственность. В этой игре ставка не только судьба Украины, но и собственная безопасность континента.

Конец американской помощи

Конец американской помощи ставит перед "четверкой" лидеров строгий вопрос: сможет ли Европа самостоятельно удержать линию фронта, когда США отвернутся? Если Дональд Трамп окончательно откажется от поддержки Украины, инициатива на поле боя может вернуться в Россию — и тогда Берлин, Париж, Лондон и Варшава станут последним щитом для Киева.

Однако это новое лидерство рождается в очень сложных условиях. У каждого из четырех – собственные политические кризисы. Макрон потерял контроль над парламентом и быстро теряет простор для действий, хотя стремится сохранить международную роль Франции. Стармер, едва победив на выборах, сталкивается с усилением крайне правых, способных изменить баланс сил в Британии. Туск балансирует на фоне президентских выборов в Польше и внутреннего давления со стороны правых популистов. Мерц, хотя и получил шанс руководить Германией, уже в первом туре голосования потерял доверие части парламента — его коалиция выглядит уязвимой.

На этом фоне Трамп и Путин, как оси, которые могут снова перекроить европейскую безопасность, становятся решающим фактором для "четверки". И хотя Трамп, комментируя последние атаки РФ, назвал Путина "совершенно безумным", это вряд ли свидетельствует о фундаментальном изменении его курса. Больше похоже на эмоциональную реакцию, чем на стратегический разворот.

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И если Белый дом выйдет из игры — именно Европа должна будет взять на себя главную роль в поддержке украинской обороны, дипломатии и экономики. Этот сценарий не только изменит ход войны — изменит саму суть западного альянса. И ответственность за то, выживет ли Украина в условиях новой большой игры, ляжет на плечи четырех лидеров, каждый из которых стоит на зыбкой почве у себя дома.