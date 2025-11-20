Европа обеспокоена "мирным планом" Трампа: детали от Politico

Дональд Трамп / © Associated Press

Так называемый «мирный план», состоящий из 28 пунктов и разработанный при участии Российской Федерации, стал последней попыткой Белого дома положить конец войне России против Украины. Впрочем, условия этого предложения вызвали шок в Киеве и среди европейских союзников.

Об этом пишет Politico.

Европейские и американские чиновники открыто заявили о «замешательстве», поскольку многие аспекты плана остаются неясными. Особую обеспокоенность вызывает вопрос о возможных территориальных уступках Украины и упоминаниях НАТО.

Источники Politico, знакомые с ситуацией, подтвердили, что план в его нынешнем виде может потребовать от Украины значительных уступок. Речь идет не только об ограничениях военных нужд, но и об отказе от территорий. Хотя положения, как подчеркивается, остаются предметом переговоров.

Кроме того, возник не анонсированный ранее вопрос о НАТО. США обдумывают, стоит ли упоминать членство Украины в Альянсе и как это сделать. Напомним, что Москва давно требует от Киева не вступать в Альянс, а для Украины членство в НАТО является гарантией безопасности от будущих вторжений.

Европейские союзники категорически озабочены идеей предоставления России территориальных уступок, считая это поощрением агрессии Москвы и созданием опасного прецедента.

Разработка плана началась с тайной встречи спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа со спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. При этом, как заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадепуль, европейские союзники об этом не информировали. Лондон также не был информирован о процессе.

Европейские и украинские чиновники давно со страхом относятся к подходу Уиткоффа, считая его тихие консультации с Россией примером того, как Кремль вводит его в заблуждение по поводу настоящих целей Путина.

«Россияне четко определили Уиткоффа как человека, готового продвигать их интересы», — выразил мнение один из военных чиновников ЕС.

Несмотря на международный скептицизм, Белый дом остается оптимистичным, заявляя о возможности согласования рамочного документа о прекращении войны уже к концу месяца.

Напомним, The Telegraph сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила предварительный вариант мирного соглашения по Украине и России. Проект предусматривает выход ВСУ из всего Донбасса, передачу региону Москве «в аренду», ограничение оборонных возможностей Украины и сворачивание американской военной поддержки.

Вашингтон предлагает определенные гарантии безопасности, тогда как от России требуют лишь частичного отвода войск в Запорожской и Херсонской областях. План вызвал резкую критику как фактически заставляющий Киев к неприемлемым уступкам, противоречащим украинским «красным линиям».