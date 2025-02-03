Европа обеспокоена угрозами Трампа по тарифам и территориальным претензиям

С момента возвращения президента США Дональда Трампа в офис в прошлом месяце его подход к международным отношениям стал агрессивным, направленным на усиление американских властей путем введения тарифов и давления на союзников.

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что Трамп использует пошлины как рычаг давления на другие страны, требуя, чтобы они выполняли его требования, такие как принятие депортированных мигрантов и уступки в территориальных вопросах. Этот подход заставил президента Колумбии Густаво Петра согласиться на продолжение депортационных рейсов, а также привел к оглашению значительных инвестиций Дании в безопасность Гренландии, на которую Трамп намерен обратить свое внимание.

Однако критики предупреждают, что такой подход может привести к долгосрочным негативным последствиям, поскольку страны могут искать альтернативных партнеров, таких как Китай. В Европе, в частности, лидеры начали выражать обеспокоенность угрозой тарифов со стороны США, что может ослабить их готовность поддерживать политику Вашингтона в отношении Китая.

Лидеры Европы вынуждены сосредоточиться на требованиях США по территориальным претензиям, что ставит под угрозу их способность поддерживать Украину в условиях российской агрессии. Кроме того, некоторые европейские политики предупреждают, что возможные тарифы со стороны Трампа могут снизить их готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в политике по отношению к Китаю.

"На этот раз Трамп использует тарифы как инструмент более широкого принуждения — тактика, которая, по мнению критиков, ослабляет принципиальные аргументы Вашингтона против других стран, таких как Китай и Россия, которые пытаются запугать своих соседей и заставить их подчиниться", — пишет корреспондент.

Сейчас ЕС и другие страны выражают готовность ответить на угрозы тарифов. Трамп же продолжает настаивать на своих требованиях, заявляя, что США получат Гренландию, несмотря на сопротивление Дании, и что это необходимо для защиты свободного мира. Европейские политики озабочены этим подходом и предупреждают, что он может привести к усилению позиций таких стран, как Россия и Китай. Эти действия вызвали дипломатические столкновения и Дания организовала срочные переговоры с европейскими лидерами, подчеркивая важность суверенитета и международного права.

Напомним, ранее мы писали о том, что Дональд Трамп начал осознавать сложность ситуации в российско-украинской войне и то, что понадобится гораздо больше времени и усилий, чтобы ее закончить.

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