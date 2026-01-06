Европа обяжется предоставить гарантии защиты Украины: детали Reuters

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Европейские союзники обяжутся предоставить «политически и юридически обязательные» гарантии защиты Украины от грядущего вооруженного нападения Российской Федерации.

Об этом говорится в проекте заявления «Коалиции желающих», с которым ознакомлено Reuters.

«Эти обязательства могут включать использование военного потенциала, разведывательную и логистическую поддержку, дипломатические инициативы, принятие дополнительных санкций», — говорится в документе.

Отмечается, что заявление будет представлено на сегодняшнем саммите в Елисейском дворце. Она, отмечает агентство, все еще нуждается в одобрении.

Встреча в Париже

Сегодня во Франции началась встреча «Коалиции желающих» , участие в которой примет президент Украины Владимир Зеленский. В общей сложности к ней присоединится более 30 чиновников из разных стран мира. США будут представлять посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Известно, что на саммит в Париж вместе с Зеленским прибыл новый руководитель офиса президента Кирилл Буданов. В частности, глава государства очертил главные цели поездки, акцентировав реальные гарантии безопасности.

Впрочем, издание The Independent отмечает, что перспективы прогресса после этой встречи неопределенны. Дело в том, что администрация Белого дома и сам Трампа занят Николасом Мадурой, восторженным венесуэльским лидером.

