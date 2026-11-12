Европа оказалась в тупике после переговоров в Абу-Даби: что пошло не так — FT

Европейский союз / © Associated Press

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После не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби, Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Об этом пишет Financial Times в преддверии встречи европейских лидеров в Дублине 12 ноября.

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Сегодня около 50 лидеров соберутся на саммите Европейского политического сообщества, где одним из главных вопросов станет война в Украине и дальнейшая стратегия переговоров с Россией.

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В то же время, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны встретиться с Владимиром Путиным в Москве.

Европа оказалась в непростой ситуации: она финансирует украинский бюджет и поставляет оружие ВСУ, но остается в стороне от основных переговоров. По данным FT, с 2022 года ЕС, Великобритания и Норвегия предоставили Украине около 300 млрд евро поддержки.

Почему Европа не может договориться об участии в переговорах

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров. Однако, как отмечает издание, не меньшей проблемой стали разногласия между самими союзниками.

Только на этой неделе в Абу-Даби прибыли пять отдельных европейских делегаций — от ЕС, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Они проводили консультации с американскими и украинскими представителями до и после трехсторонних встреч.

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На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский, по информации FT, будет призывать европейских лидеров наконец-то определить единого представителя для переговоров с Россией.

Проблему открыто признал и Джаред Кушнер.

«Если бы Европе удалось найти хотя бы одного человека, который мог бы выступать от его имени, это было бы большим достижением, чем убедить россиян допустить его к переговорам», — заявил он.

Смогут ли европейские лидеры прийти к согласию

Несмотря на призывы Киева и Вашингтона, европейские чиновники не ожидают скорейшего решения на саммите в Дублине.

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«Я понимаю, что этот вопрос обсуждают слишком долго и он несколько запутан. Но ожидаю ли я договоренности о специальном представителе? Нет», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По данным FT, глава Европейского совета Антониу Кошта пытается выработать общий подход к контактам с Москвой еще с начала 2025 года.

Однако ситуация постоянно повторяется: США возобновляют контакты с Россией, европейские столицы опасаются из-за своего отстранения от переговоров, но так и не могут согласовать общую позицию.

В то же время, чиновники признают, что единственный представитель не обязательно единственная возможность влиять на процесс. Главное, чтобы все европейские страны передавали Москве и Вашингтону последовательные и согласованные сигналы.

Пока перспективы такого компромисса остаются неопределенными.

После переговоров с Путиным Уиткофф и Кушнер планируют вечером прибыть в Дублин, чтобы проинформировать Зеленского о результатах встречи.

Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик: чего требует Россия и о чем удалось договориться

Напомним, после переговоров Украины, США и России в Абу-Даби стало очевидно, что Кремль не намерен ограничивать свои территориальные претензии Донбассом. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Москва продолжает настаивать на требованиях, которые выходят за рамки уже оккупированных украинских территорий.

В частности, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что РФ якобы вернет «каждый сантиметр своей земли», а также исключил возможность территориальных обменов. По оценке ISW такие заявления свидетельствуют о нежелании Кремля идти на компромиссы. Россия фактически не отказывается от требований Путина по выводу ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризации Украины и ее отказу от вступления в НАТО.

В то же время политолог Владимир Фесенко считает, что переговоры в Абу-Даби фактически зашли в тупик. Несмотря на заявления о конструктивном диалоге, стороны не смогли сблизить позиции по территориям, гарантиям безопасности и будущей системе европейской безопасности. Дату следующей встречи тоже не определили.

Единственным конкретным результатом, по оценке эксперта, стала договоренность о масштабном обмене военнопленными. Обсуждаются варианты 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500, однако окончательные параметры еще не согласованы.

Фесенко отмечает, что Украина может рассматривать прекращение огня по нынешней линии фронта, однако без юридического признания оккупированных территорий российскими. В то же время территориальные требования Москвы остаются одним из главных препятствий для мирного урегулирования.

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