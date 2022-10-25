"Европа освобождается от газовой иглы России: в ОП заявили о конце эпохи "Газпрома"

Подоляк уверен, что эпоха "Газпрома" закончилась, а вместе с ней подходит к концу и эпоха Путина.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа освобождается от российской газовой зависимости.

Об этом он написал в Twitter.

"Как бы тяжело ни было во время переходного периода, одно понятно: Европа освобождается от российской газовой иглы", – отметил советник главы ОП.

Подоляк уверен, что эпоха "Газпрома" закончилась, а вместе с ней подходит к концу и эпоха Путина.

"Европа уже не вернется к орбите РФ, а "друзья Путина" не сойдут на политический пьедестал", – подытожил он.

Напомним, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Брето заявил, что Европейский Союз успешно достиг энергетической независимости от России.

Путин надеется на зиму

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ставка Путина на газовый шантаж не сработала.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Путин ждет зимы и морозы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Это мнение поддержал советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко. По его словам, у диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы прибегут к нему просить газ.

В то же время, советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла может не быть неделями, а то и месяцами.