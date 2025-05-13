Владимир Зеленский и «Коалиция желающих» / © Владимир Зеленский

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Европейские лидеры готовы дождаться встречи Владимира Зеленского и Путина в Турции, прежде чем просить США ввести новые жесткие санкции против Москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

После разговоров между американскими и европейскими должностными лицами в понедельник стало ясно, что американская сторона хочет дать возможность для переговоров между Россией и Украиной состояться в четверг, 15 мая, прежде чем усиливать давление на Путина, по словам источников, попросивших не называть их имен, обсуждая частные дискуссии.

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Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы, добавили они. Пока что Кремль не сообщил, будет ли Путин присутствовать.

Государственный департамент не сразу ответил на запрос о комментарии.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, администрация Трампа подготовила варианты для президента, чтобы усилить экономическое давление на Россию, если он этого пожелает. В сообщении в социальных сетях 8 мая Трамп заявил, что «США и их партнеры введут дальнейшие санкции», если режим прекращения огня не будет соблюдаться.

Следующие шаги администрации Трампа в отношении России были непонятны последние 48 часов.

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В субботу лидеры Великобритании, Франции и Германии считали, что они получили согласие от Трампа, согласно его сообщению в социальных сетях, поддержать план 30-дневного прекращения начинающегося с понедельника огня с согласованными санкциями США и Европы против России, если Москва продолжит удары по Украине.

Однако Трамп отказался публично поддержать этот новый график и призвал Зеленского встретиться с Путиным в Турции на этой неделе, позиция, которой европейцы не ожидали, но которую Зеленский все же принял.

В понедельник в разговорах между американскими и европейскими чиновниками американская сторона не четко выразила свою готовность ввести санкции против России, если атаки продлятся на этой неделе, и что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину, заявили европейские чиновники.

Ранее в понедельник Трамп озвучил идею улететь в Турцию, чтобы присоединиться к потенциальной встрече Зеленского и Путина. «Я думал о том, чтобы полететь туда», — сказал Трамп в понедельник в Белом доме. «Я не знаю, где буду в четверг — у меня так много встреч — но я думал о том, чтобы на самом деле полететь туда».

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Сенатор США Линдси Грэм, союзник Трампа, заявил в начале этого месяца, что у него двухпартийная поддержка законопроекта, предусматривающего введение «жестоких» новых санкций против России, включая 500% тариф на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдогану с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.