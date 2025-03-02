Британский премьер заявил, что намерен разработать четкую стратегию поддержки Украины, обсудить ее с США и совместно реализовать.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер открыл саммит, отметив важность поддержки Украины и угрозы, стоящие перед европейской безопасностью. В окружении президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского он подчеркнул, что украинскому лидеру вчера устроили теплый прием на Даунинг-стрит, 10, где его встречали поклонники.

Об этом пишет The Guardian.

"Мы все с вами, с Украиной, столько, сколько потребуется", – заверил Стармер.

Он предупредил, что Европа оказалась перед историческим вызовом, который встречается раз в поколение. По его словам, "достижение хорошего результата для Украины – это не просто вопрос правильного или неправильного решения; это жизненно важно для безопасности каждой нации здесь и многих других".

Стармер отметил, что перед саммитом он консультировался с представителями Балтийских стран, также играющими важную роль в дискуссии о европейской безопасности.

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Британский премьер заявил, что намерен разработать четкую стратегию поддержки Украины, обсудить ее с США и совместно реализовать.

"Сегодняшние переговоры будут посвящены тому, как мы можем вместе обеспечить справедливый и крепкий мир", – подчеркнул он. Стармер подчеркнул, что даже когда Россия говорит о мире, она "продолжает свою беспощадную агрессию", и потому международная поддержка Украины остается критически важной.

Напомним, британским премьер-министр Кир Стармер умышленно вышел на улицу, чтобы поздравить Владимира Зеленского. При этом британский премьер демонстративно занял украинского лидера, чтобы никто не сомневался в том, какую сторону он избрал в этом конфликте вне зависимости от взглядов президента и вице-президента США.