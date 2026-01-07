Европа под прицелом: о чем свидетельствует тайный план Германии по подготовке к российским атакам

Кремль. / © Associated Press

Российская Федерация использует скрытые атаки на германскую инфраструктуру для подготовки к потенциальной войне между РФ и НАТО.

Об этом говорится в плане подготовки Минобороны Германии на случай российских атак в будущем, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что западные СМИ в конце декабря 2025-го и начале этого года сообщили, что в немецком военном документе говорится, что РФ усиливает свои скрытые атаки на ключевую инфраструктуру Германии, вероятно, как возможную подготовку к более широкому конфликту. В то же время, российские кибероперации и кампании влияния описывают — как подготовка к военному противостоянию.

В документе говорится об ожиданиях Берлина, что агрессорка Россия как можно раньше будет атаковать немецкую энергетическую и оборонную инфраструктуру, учитывая роль страны как центра НАТО для перемещения и поддержки сил.

Кроме того, прогнозируется, что Москва будет рассматривать ФРГ в качестве приоритетной цели для ракетных ударов большой дальности, вооруженных беспилотников и сил специального назначения после открытого вооруженного нападения на восточный фланг Североатлантического альянса.

Согласно документу, Россия разовьет «стратегические варианты» для нападения на НАТО не позднее 2029 года, даже если война в Украине будет продолжаться.

«ISW продолжает оценивать, что Россия, вероятно, сможет представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем многие западные оценки, особенно в случае предстоящего прекращения огня в Украине, которое освободит российские силы и позволит России перевооружиться и восстановиться», — отмечают американские аналитики.

В Институте считают, что российские скрытые атаки на немецкую инфраструктуру, вероятно, являются одним из направлений усилий Кремля в рамках кампании «Нулевая фаза» — фазы создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Российской Федерацией в будущем.

Как сообщалось, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь раскрыл план Владимира Путина по уничтожению Европы. По его словам, российскому диктатору нужен крах Европы, и для того чтобы победить ее, России не обязательно отправлять свои танки. Он подчеркнул, что такая атака может происходить и без сухопутных сил.