Европа поддерживает Украину, но у нео неї единства по "силам заверения" – NYT

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский на встрече "коалиции желающих" / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, что "силы заверения" из европейских войск по окончании войны остаются возможными. Однако детали остаются неопределенными.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Макрон 27 марта пообещал, что "коалиция желающих" продолжит поддерживать Украину в войне против России и поможет гарантировать будущий мир. В частности, некоторые европейские страны рассматривают возможность отправки "сил заверения" в Украину после завершения войны.

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Однако, выступая после встречи европейских лидеров в Париже, Макрон отметил, что формат таких сил еще уточняется, и остаются нечеткими подробности о том, какие страны готовы участвовать.

Издание отмечает, что это еще больше усугубляет неопределенность вокруг дипломатических усилий по прекращению боевых действий в Украине.

Открытым остается и вопрос о роли США в поддержке европейских войск, если они будут дислоцированы в Украине.

"Мы должны ускорить обсуждение по прекращению огня, ускорить финансирование и поставки оружия, а также подготовить планы для украинской армии и "сил заверения", – сказал президент Франции.

Однако после трех часов переговоров только Великобритания и Франция продолжали поддерживать эту идею.

В свою очередь Россия назвала ее неприемлемой. Так, спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что такая инициатива является "военным вмешательством в Украину под видом миротворческой миссии". Захарова предупредила, что это "может привести к прямому военному столкновению между Россией и НАТО".

Какую роль будут играть "силы заверения"?

Макрон подчеркнул, что любые европейские силы не будут находиться на передовой и не будут отвечать за мониторинг или обеспечение прекращения огня. По его мнению, эту роль могут выполнять миротворцы ООН или независимые наблюдатели. А европейские войска будут базироваться на более отдаленных территориях для сдерживания России. Кроме того, эти силы будут помогать в подготовке и поддержке украинских военных.

Президент Франции признал, что среди европейских лидеров нет единодушия по поводу "сил заверения". Италия заявила, что отправит войска только в рамках миссии ООН, а Польша категорически отвергла эту идею. Однако Франция и Британия все же направят военные делегации в Украину для разработки планов будущего украинской армии и возможных форматов "сил заверения". Больше деталей ожидается в течение месяца.

"Именно военные переговоры определят расположение, количество военных для обеспечения эффективности миссии и необходимые возможности. Пока ничего не исключено. Мы рассматриваем варианты на суше, в воздухе и на море", – заявил Макрон.

О чем договорились участники "коалиции желающих"?

Встреча "коалиции желающих" 27 марта состоялась после подобных совещаний лидеров и военных командующих во Франции и Великобритании, активно помогающих Украине. По словам Макрона, лидеры также договорились усилить краткосрочную военную помощь Украине, в частности, путем ускорения выделения кредитов под обеспечение замороженных в Европе российских активов.

"Мы также единогласно согласились, что сейчас не пора отменять санкции", - подчеркнул французский лидер.

В свою очередь российские власти заявили, что выполнят часть соглашения о прекращении огня в Черном море только при условии, если Запад отменит ограничения на аграрный экспорт РФ. Это требование европейские страны решительно отвергают.

"Очевидно, что россияне просто затягивают процесс", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Позиция США по отношению к европейским силам в Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал идею европейских сил в Украине "упрощенной" и "политическим жестом", несмотря на то, что американская администрация не раз критиковала Европу за недостаточные оборонные усилия.

Сам президент США Дональд Трамп не выражал готовности предоставить гарантию безопасности для Украины. А это, по мнению Стармера, необходимое условие для участия большинства европейских стран в военной миссии.

Макрон так прокомментировал позицию Вашингтона: "Надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Он также сообщил, что разговаривал с Трампом по телефону перед встречей и планирует проинформировать его после переговоров. Президент Франции намекнул на возможную реакцию американского лидера, если Россия не сдержит условия прекращения огня.

"Если из России не будет четкого ответа, президент Трамп будет чувствовать себя обманутым и преданным – и будет вынужден соответственно реагировать", – сказал Макрон.

Как Зеленский оценил встречу "коалиции желающих"?

Президент Украины Владимир Зеленский остался доволен итогами встречи. Он отметил, что европейские лидеры подтвердили намерение инвестировать в украинское производство дронов и систем электронной войны, а также продолжать санкционное давление на Россию.

"Я чувствую заряженную энергию в зале. Верю, что они не покинут нас и продолжат поддерживать Украину", – сказал Зеленский на отдельной пресс-конференции.

В то же время он отметил, что переговоры о прекращении огня и гарантиях безопасности проходят слишком медленно.

"К сожалению, то, что мы хотим сделать за одну неделю, длится месяцами", – подытожил президент Украины.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко прокомментировал возможное создание "сил гарантирования", указав, что мгновенных решений не будет.

Дата публикации 20:52, 27.03.25 Количество просмотров 19 Уже готовы отправиться в Украину! Что известно о французско-британской миссии в Украине