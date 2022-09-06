"Европа пожинает то, что посеяла": Эрдоган встал на защиту Путина по поводу энергетического кризиса в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что энергетический кризис в Европе — это последствия санкций ЕС в отношении Путина и России. Мол, "Европа пожинает то, что посеяла".

По словам турецкого лидера, Европу ждет сложная зима, в то время как в Турции в газовом вопросе проблем не будет.

Об этом сообщает Anadolu.

"Позиция Европы в отношении Путина, а также введенные санкции вызвали ответную реакцию. Российский лидер дал понять: "Если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично". Путин использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги и оружие. Главный из этих инструментов — природный газ. К сожалению, мы не хотели бы такого развития, но имеем в Европе то, что имеем", — сказал Эрдоган.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что те страны, которые предлагают уступить РФ, только создают дополнительные проблемы, ведь "соглашение с дьяволом не принесет ни миру, ни стабильности".

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