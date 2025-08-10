Переговоры / © ТСН.ua

Реклама

Европа предупредила: интересы Украины — ключевые на переговорах президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

Перед запланированной на 15 августа встречей в Аляске европейские лидеры заявили:

Реклама

Любые договоренности между США и Россией должны предусматривать сохранение украинского суверенитета.

Мирный процесс возможен только без принудительных территориальных уступок и с участием Киева.

ЕС уже работает над собственной инициативой, чтобы не допустить решений, которые могут помешать Украине.

Президент США Дональд Трамп открыт для проведения трехстороннего саммита с Путиным и Владимиром Зеленским, но на данный момент Белый дом планирует двустороннюю встречу, как того требует Путин, заявил представитель Белого дома. Российские и украинские официальные лица не смогли сразу прокомментировать перспективы трехсторонней встречи.

Подробности потенциального соглашения не объявлялись, но Трамп заявил, что оно будет предусматривать «обмен территориями в пользу обеих сторон». Это может потребовать от Украины отдать значительную часть своей территории, что, по мнению Зеленского и его европейских союзников, поощрит российскую агрессию, пишет Reuters.

Вице-президент США Джей Ди Венс встретился в субботу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и представителями Украины и европейских союзников в Чевенинг-Хаусе, загородной резиденции к юго-востоку от Лондона, чтобы обсудить инициативу Трампа по миру.

В совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также президента Европейской комиссии было высказано одобрение усилий Трампа, в то же время отмечая необходимость продолжать поддерживать Украину и давить на Россию.

Реклама

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — заявили они.

«Мы соглашаемся, что эти жизненно важные интересы включают в себя необходимость надежных и достоверных гарантий безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении, в котором также добавляется: «Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины».

Лидеры заявили, что «остаются приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой», и добавили: «Текущая линия столкновения должна быть отправной точкой для переговоров».

Они заявили, что переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий.

Реклама

«Линия фронта не является границей»

Руководитель администрации Зеленского Андрей Ермак, который участвовал в переговорах с европейскими лидерами и американскими чиновниками, заявил, что Украина благодарна им за конструктивный подход.

«Перемирие необходимо, но линия фронта не является границей», — сказал Ермак, повторив позицию Киева, что он отклонит любые территориальные уступки России.

Ермак также поблагодарил Венса за «уважение ко всем точкам зрения» и его усилия, направленные на достижение «надежного мира».

Европейские представители выдвинули контрпредложение, заявил европейский чиновник, отказавшись предоставить детали.

Реклама

The Wall Street Journal сообщил, что контрпредложение содержало требования о том, что перемирие должно состояться до принятия любых других мер, а любой территориальный обмен должен быть взаимным, с жесткими гарантиями безопасности.

«Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий», — цитирует газета слова европейского переговорщика.

Американский чиновник заявил, что многочасовые встречи в Чевенинге «привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа по прекращению войны в Украине накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина в Аляске».

Белый дом не сразу ответил на вопрос о европейских контрпредложениях.

Реклама

Британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон выступили с заявлениями и пообещали найти «справедливый и длительный мир» в Украине и «непреклонную поддержку» Зеленскому, приветствуя усилия Трампа по прекращению боевых действий, сообщил представитель Даунинг-стрит.

«Будущее Украины не может быть решено без украинцев»

Не было ясно, что именно было согласовано в Чевенинге, но Зеленский назвал встречу конструктивной.

«Путь к миру для Украины должен быть определен вместе и только вместе с Украиной, это ключевой принцип», — сказал он в своем вечернем обращении к украинцам.

Макрон отметил необходимость участия Украины в любых переговорах.

Реклама

«Будущее Украины не может быть решено без украинцев, уже более трех лет борющихся за свою свободу и безопасность», — написал он в X после того, как, по его словам, провел телефонные переговоры с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Стармером. «Европейцы также обязательно будут частью решения, поскольку на кону стоит их собственная безопасность».

Зеленский провел ряд телефонных разговоров с союзниками Украины после того, как посланец Трампа Стив Виткофф посетил Москву в среду, где, по словам Трампа, он достиг «большого прогресса».

Украина и ЕС отвергли предложения, которые они считают слишком уступчивыми по отношению к Путину, чьи войска вторглись в Украину в феврале 2022 года. Россия оправдывает войну тем, что, по ее мнению, Украина, ориентируясь на Запад, представляет угрозу ее безопасности.

Киев и его западные союзники считают вторжение имперским захватом территории.

Реклама

Москва захватила четыре украинских региона — Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон, а также Крымский полуостров в Черном море, аннексированный в 2014 году.

Скептицизм относительно выполнения соглашения

Российские войска не контролируют полностью всю территорию в четырех регионах, и Россия требует, чтобы Украина вывела свои войска из частей, которые они все еще контролируют.

Украина заявляет, что ее войска по-прежнему имеют небольшую опору в российской Курской области через год после того, как они пересекли границу, чтобы получить преимущество в любых переговорах. Россия заявила, что выгнала украинские войска из Курска в апреле.

Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра Карнеги «Россия-Евразия», заявила, что нынешние мирные усилия являются первой «более или менее реалистичной» попыткой остановить войну, но она остается скептической по выполнению соглашений.

Реклама

«Практически нет сомнений, что новые обязательства могут иметь разрушительные последствия для Украины», — сказала она.

Упорные бои идут вдоль фронта протяженностью более 1000 км (620 миль) на востоке и юге Украины, где российские войска контролируют около пятой части территории страны.

Российские войска медленно продвигаются на востоке Украины, но их летняя наступательная операция пока не принесла значительных успехов, отмечают украинские военные аналитики.

Украинцы остаются непоколебимыми.

Реклама

«Ни один военнослужащий не согласится уступить территорию, вывести войска с украинских территорий», — сказала 51-летняя Олеся Петрицкая агентству Reuters, показывая на сотни маленьких украинских флагов на центральной площади Киева, установленных в память о погибших солдатах.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня.