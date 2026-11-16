- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 2 мин
Европа присоединится к мирным переговорам по Украине в новом формате: что заявила фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что европейские страны будут активно участвовать в мирных переговорах по завершению войны России против Украины в формате «E5 + ЕС».
Европа планирует активно участвовать в мирном процессе между Украиной и Россией в формате «E5 + ЕС». В то же время, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в социальной сети X после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.
«Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС". В то же время, мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», — подчеркнула она.
Кроме того, фон дер Ляен и Стубб обсудили вопросы расширения Европейского Союза в преддверии соответствующего форума, который состоится 16 ноября.
Что известно о формате E5
В состав европейской группы E5 входят пять государств – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.
Формат «E5+ЕС» предусматривает участие этих стран и представителей Европейского Союза в переговорном процессе.
В то же время фон дер Ляен не уточнила, когда именно могут состояться переговоры в таком формате и кто будет представлять европейскую сторону.
Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал встречу с Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе для согласования экстренного зимнего пакета помощи Украине. В него должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и помощь по восстановлению мостов и переправ.
Напомним, после не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.
Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.