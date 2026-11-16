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Политика
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Европа присоединится к мирным переговорам по Украине в новом формате: что заявила фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что европейские страны будут активно участвовать в мирных переговорах по завершению войны России против Украины в формате «E5 + ЕС».

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Европа присоединится к мирным переговорам по Украине в новом формате: что заявила фон дер Ляен

© Associated Press

Европа планирует активно участвовать в мирном процессе между Украиной и Россией в формате «E5 + ЕС». В то же время, европейские партнеры намерены обеспечить максимальную поддержку Киеву и усилить давление на Москву.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в социальной сети X после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

«Европа будет активно участвовать в этом процессе в рамках формата "E5 + ЕС". В то же время, мы обеспечим максимальную поддержку Украине и максимальное давление на Россию», — подчеркнула она.

Кроме того, фон дер Ляен и Стубб обсудили вопросы расширения Европейского Союза в преддверии соответствующего форума, который состоится 16 ноября.

Что известно о формате E5

В состав европейской группы E5 входят пять государств – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Формат «E5+ЕС» предусматривает участие этих стран и представителей Европейского Союза в переговорном процессе.

В то же время фон дер Ляен не уточнила, когда именно могут состояться переговоры в таком формате и кто будет представлять европейскую сторону.

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал встречу с Урсулой фон дер Ляен в Брюсселе для согласования экстренного зимнего пакета помощи Украине. В него должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы и помощь по восстановлению мостов и переправ.

Напомним, после не принесших существенного прорыва переговоров Украины, США и России в Абу-Даби Европа вновь столкнулась с проблемой собственного участия в мирном процессе. Несмотря на миллиардную помощь Киеву, европейские страны до сих пор не могут определиться, кто должен представлять их интересы на переговорах с Кремлем.

Одним из препятствий остается категорическое нежелание Москвы видеть европейцев за столом переговоров.

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