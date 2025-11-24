Европа против Трампа?: Reuters публикует полный текст контрпредложения о мирном плане США

© White House

Великобритания, Германия и Франция подготовили свои предложения к мирному плану США по 28 пунктам.

Текст документа, вслед за The Telegraph, опубликовало агентство Reuters.

По информации издания, предложение, разработанное европейскими государствами — Великобританией, Францией и Германией, берет за основу план США, но затем рассматривает его по пунктам с предложенными изменениями и исключениями.

Текст мирного соглашения:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Между Россией, Украиной и НАТО будет достигнуто полное и безоговорочное соглашение о ненападении. Все неоднозначности последних 30 лет будут решены.

(Пункт 3 плана США удален. В проекте этого плана говорится: «Ожидается, что Россия не вторгнется на своих соседей, а НАТО не будет расширяться дальше»).

4. После подписания мирного соглашения состоится диалог между Россией и НАТО для решения всех проблем безопасности и создания условий для деэскалации, которые обеспечат глобальную безопасность, расширят возможности для взаимодействия и будущих экономических возможностей.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность Вооруженных сил Украины будет ограничена до 800 000 в мирное время.

(В плане США речь шла о 600 тысячах войск, независимо от «мирного» или «немирного» времени. В плане ЕС от The Telegraph не было ограничений).

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого нет.

(В плане США предлагалось Украине конституционно закрепить отказ от членства в НАТО).

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время.

(Предложение США изначально предполагало полный отказ от размещения в Украине сил НАТО, независимо — будь то в мирное или военное время).

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.

10. Гарантия США (по безопасности Украины), отражающая статью 5.

a. США получат компенсацию за гарантию

b. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии

c. Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к мощному скоординированному военному ответу, все глобальные санкции будут возобновлены, а любое признание новой территории и все другие преимущества этого соглашения будут отменены.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку, пока этот вопрос будет рассматриваться.

12. Надежный пакет глобальной реконструкции для Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и инициативы в сфере искусственного интеллекта.

b. Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включающей ее трубопроводы и газохранилища.

c. Совместные усилия по реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов

г. Развитие инфраструктуры

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия должна постепенно реинтегрироваться в мировую экономику.

a. Ослабление санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом отдельном случае.

b. Соединенные Штаты заключат долгосрочное Соглашение об экономическом сотрудничестве для содействия взаимному развитию в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

c. Россия будет приглашена обратно в G8.

(В слитном The Telegraph документе от ЕС этого пункта нет).

14. Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в частности из-за российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

15. При участии США, Украины, России и европейцев будет создана совместная рабочая группа по безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего Соглашения.

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины.

17. Соединенные Штаты и Россия договорились продлить договоры о нераспространении и контроле ядерного оружия, включая Соглашение о справедливом старте.

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством.

19. Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) будет перезапущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределена справедливо в соотношении 50 на 50 между Россией и Украиной.

(The Telegraph писал, что по плану ЕС Запорожская АЭС останется за Украиной).

20. Украина примет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Очевидно, речь идет о статусе русского языка и привилегии Русской церкви.

21. Территории.

Украина обязуется не возвращать свою оккупированную суверенную территорию военным путем. Переговоры по обмену территориями начнутся от линии столкновения.

(США предлагали Украине отдать Москве свободные от оккупантов части Донбасса. Также предполагалось, что Вашингтон официально признает Крым российским).

22. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности и будут достигнуты договоренности о свободном перемещении зерновых партий через Черное море.

24. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет:

a. Все пленные и тела погибших будут обменены по принципу «все на всех».

b. Все гражданские задержанные и заложники, включая детей, будут возвращены

c. Будет внедрена программа воссоединения семей

d. Принимаются меры по решению проблемы страданий жертв конфликта

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

(В документе ЕС не предусмотрен четкий срок, в то время как США потребовали провести выборы «в течение 100 дней» после подписания соглашения. В плане ЕС от The Telegraph пункта о выборах вообще нет).

26. Примут меры для решения проблемы страданий жертв конфликта.

(Вместо пункта США о полной амнистии участникам конфликта).

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Ее выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством президента Дональда Трампа. Предусматриваются санкции за нарушение.

28. После того, как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня немедленно вступит в силу после того, как обе стороны отступят в согласованные пункты для начала исполнения соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.

Заметим, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского «контрплана» по Украине.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что текущая редакция «Мирного плана США» находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.