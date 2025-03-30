Европа пытается удержать рычаги влияния, пока Трамп ведет переговоры с Кремлем

Флаг Европейского союза / © Associated Press

Реклама

На фоне попыток Дональда Трампа достичь договоренности с Россией о прекращении войны в Украине европейские лидеры ищут пути сохранить свою роль в переговорах. В ответ на требования Москвы по снятию санкций в обмен на прекращение атак в Черном море, Европа заняла жесткую позицию – демонстрируя, что без ее согласия ключевые решения не будут приняты.

Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на то, что переговоры между США и Россией разворачиваются без прямого участия европейских столиц, многое из того, на чем настаивает Кремль – в частности, ослабление санкций и сворачивание военной помощи Украине – требует согласия именно ЕС.

Реклама

Франция и Великобритания тем временем продвигают идею создания послевоенной миссии безопасности в Украине. Однако попытки объединить европейские государства вокруг развертывания войск сталкиваются с скептицизмом – некоторые страны не готовы действовать без гарантий от США.

Между тем официальный Париж четко заявляет: преждевременное ослабление давления на Россию неприемлемо. Президент Франции Эммануэль Макрон, принимая в Париже около 30 лидеров, заявил, что сейчас не время говорить об отмене санкций. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться только после достижения подлинной стабильности.

Европа держит санкционный фронт, но опасается давления со стороны США

Европейские чиновники считают, что Путин намеренно затягивает переговоры о прекращении огня, пытаясь добиться уступок и расколоть западное единство – особенно между Европой и администрацией Трампа, ведущей параллельные переговоры с Москвой.

В Брюсселе отмечают: именно Европа контролирует большинство санкций, оказывающих давление на Россию – включая ее исключение из базирующейся в Бельгии системы SWIFT. Все эти ограничения пересматриваются каждые полгода и нуждаются в единодушной поддержке 27 государств-членов ЕС.

Несмотря на давление, европейские страны пока сохраняют жесткую позицию. Один из представителей ЕС подчеркнул: если Кремль хочет говорить о санкциях, "разговаривать придется с нами". В то же время, в дипломатических кругах признают опасения, что в случае колебаний со стороны Трампа именно Европу могут обвинить в торможении мирного процесса. Это рискует обострить уже существующие разногласия по вопросам обороны и торговли между ЕС и США.

Чтобы не упустить инициативу, европейские лидеры пытаются вести игру на равных. Президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что "сила" не означает автоматической отмены санкций. По его словам, Европа продолжит донесение собственного видения в диалоге с Вашингтоном, твердо защищая собственные интересы.

Несмотря на все усилия, в Брюсселе сохраняется скепсис по поводу реалистичности достижения длительного перемирия в ближайшее время. Некоторые считают текущие инициативы, в частности обсуждение размещения войск, скорее, предупредительным шагом – частью более широкой стратегии сдерживания.

Европейские дипломаты признают: вопрос о санкциях рано или поздно станет предметом переговоров. Но первоочередным шагом должно быть прекращение огня. Только после этого можно будет переходить к обсуждению уступок – в частности, касающихся экономического давления – чтобы в финале достичь соглашения, которое усилит способность Украины сдерживать будущие угрозы со стороны России.

Также сообщалось, что в ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из европейских стран , чтобы оценить возможности размещения международных сил, которые в будущем могут сыграть ключевую роль в защите украинских территорий после завершения активной фазы войны.