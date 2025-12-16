- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 2 мин
Европа сможет дать вооруженный отпор РФ: Мерц сделал громкое заявление о защите Украины
Канцлер Германии заявил о готовности действовать против российских атак.
Гарантии безопасности для Украины будут предусматривать готовность «европейских сил в стране» дать вооруженный отпор войскам РФ при определенных обстоятельствах.
Об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу ZDF, передает Reuters.
Демилитаризованная зона и сопротивление агрессии
Комментируя возможные сценарии завершения войны, Мерц отметил, что гаранты безопасности (Европа и США) должны быть готовы к решительным действиям. По его словам, речь идет не только о наблюдениях, но и о реальной военной защите территорий.
«Мы обеспечим демилитаризованную зону между воюющими сторонами и, если быть очень конкретным, мы также будем действовать против соответствующих российских вторжений и атак. Мы еще не дошли до этого», — подчеркнул канцлер.
Новая позиция США
Мерц также обратил внимание на изменение стратегии Вашингтона. Он назвал «достойной внимания» готовность Соединенных Штатов предоставить Украине гарантии, фактически приравнивающие ее защиту к уровню стран-членов Альянса.
«То, что американцы взяли на себя такое обязательство — защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, — я считаю, что это новая заслуживающая внимания позиция Соединенных Штатов Америки», — добавил он.
