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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Европа срочно начала искать переговорщика с Путиным — в Politico рассказали детали

Страны Европейского Союза обсуждают назначение единого специального представителя для участия в потенциальных мирных переговорах по Украине во избежание сценария, при котором соглашения будут заключаться без участия Брюсселя.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Александр Стубб

Александр Стубб / © Associated Press

На фоне возобновления переговоров по окончании войны в Украине в Европе снова заговорили о необходимости найти собственного представителя для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Politico.

Европейские страны, по данным СМИ, опасаются, что Трамп может заключить договоренности с Россией без их участия. В этой связи они обсуждают, кто именно мог бы вести прямые переговоры с Москвой от имени Европы.

«Путин не воспринимает Европейский Союз серьезным партнером. Он не хочет общаться с Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с Каей Каллас. Он также прекратил контакты с другими европейскими лидерами, включая Эмманюэля Макрона», — заявил президент Чехии Петр Павел.

По его мнению, Европе следует избрать одного или нескольких лидеров и наделить их полномочиями для переговоров с Россией.

Как пишет Politico, одним из главных претендентов этой роли считают президента Финляндии Александра Стубба. У него налажены отношения с Трампом, а у Финляндии значительный опыт взаимодействия с Россией.

Также рассматривается кандидатура председателя Европейского совета Антониу Кошта. На прошлой неделе европейские лидеры уже спрашивали его, не пора ли начинать диалог с Путиным, однако он отказался.

«Если мы хотим участвовать в переговорах, Кошта должен начать разговор с Путиным. Отказ от диалога играет на руку нашим оппонентам», — заявил один из дипломатов.

Напомним, Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит на форуме АТЭС в Китае. По данным WSJ, инициатива связана с поиском договоренностей по войне в Украине на условиях Москвы.

По данным издания, Кремль предложил провести переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что возможность такой встречи обсуждается.

Украина выступила против идеи трехсторонней встречи лидеров США, Китая и России без Киева. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такой формат переговоров может не приблизить завершение войны, а наоборот, будет решением, которое поощрит Владимира Путина продолжать агрессию против Украины.

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