Евросоюз. / © Associated Press

Сегодня Европа "находится на грани потенциального большого конфликта", не имея достаточно возможностей для его разрешения.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает The Guardian.

"Когда просыпаюсь утром, первое, что я проверяю, это сколько людей погибло в Украине вчера. Это не испытание. Это настоящий конфликт, и это испытывает нас", - подчеркнул политик.

По его словам, фиксирующие в Дании, Эстонии, в немецком Мюнхене дроны привели к тому, что Европа оказалась на грани потенциального большого конфликта, но "мы не готовы с ним справиться".

"Как Европа, мы не готовы с этим справиться. Это значит, что нам придется тратить больше денег на оборону. Я бы предпочел, чтобы мы потратили их на школы, больницы и другие вещи, но, честно говоря, не тратя их на оборону, мы не сможем потратить их на школы, больницы и на те хорошие вещи, которые нужны нашему народу", - сказал он.

Напомним, президент-диктатор России Владимир Путин продолжает угрожать Европе. Во время выступления в Валдайском клубе он сделал ряд заявлений и озвучил традиционные нарративы своего режима. В частности, "фюрер" заявил, что Москва внимательно следит за "милитаризацией" Европы, мол, "никто не сомневается", что ответ России этого "не заставит себя долго ждать".