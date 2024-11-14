Европа умоляет Байдена максимально помочь Украине до прихода Трампа — Bloomberg

Европейские лидеры обращаются в администрацию Байдена с последним призывом усилить американскую поддержку Украины до завершения президентского срока 20 января.

Дональд Трамп, занимающий пост президента США 20 января, заявил, что будет стремиться к быстрому соглашению между Киевом и Москвой, вызвав обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит достижения, полученные Россией после ее вторжения в 2022 году. Поэтому Европа просит Байдена поспешить и сделать все возможное для Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, наложить дополнительные санкции на ключевые российские потоки доходов и нацелить на возможность Москвы приобрести запрещенные технологии, используемые в оружии, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. По словам людей, многие европейские запросы носили неформальный характер.

Госсекретарь Энтони Блинкен совершил срочный визит в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и ЕС в усилении поддержки Украины. Он пообещал быстро использовать каждый доллар из пакета в 61 миллиард долларов, одобренного Конгрессом.

США уже работают над новыми санкциями против российского нефтяного флота и Северной Кореи, направившей войска на помощь Москве. Их планируют принять до конца ноября.

"Следующие несколько недель будут решающими для того, чтобы Украина заняла сильную позицию", — отметил Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям, добавив, что соглашение Трампа "может попытаться заморозить конфликт на линии, где Россия сейчас оккупировала 20% территорий Украины" .

Европейские лидеры настаивают на разрешении Украине использовать западное оружие, включая британские Storm Shadow и французские SCALP, для ударов по военным объектам в России. По их мнению, это значительно улучшит способность Украины защищаться от атак на критическую инфраструктуру. Однако Байден и Шольц выступают против из-за риска эскалации.

"Когда мы общаемся с американскими партнерами, я надеюсь, что мы продолжим поддержку украинцев, в том числе по ударам вглубь территорий с помощью законной обороны", — заявил министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад.

В свою очередь, Путин уже предостерег США и НАТО от разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием.

ЕС готовится к возможному взрывному президентству Трампа и стремится ускорить переговоры с Британией относительно нового оборонного пакта. Хотя ЕС является крупнейшим донором Украины (118 миллиардов евро с начала войны), Киев зависит от США в вопросах F-16 и ракет ATACMS.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы поддержать Украину до прихода новой команды", – сказал начальник отдела закупок армии США Дуглас Буш.

Следует отметить, что, хотя США обязались использовать все имеющиеся средства для Украины до инаугурации Трампа, поставка некоторых видов оружия может растянуться на период после окончания каденции Байдена.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО, что администрация Байдена усилит поддержку Украины за несколько месяцев до возвращения Дональда Трампа на пост президента и постарается укрепить Альянс за это время.

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