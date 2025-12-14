Вольфганг Ишингер / © Associated Press

Пока война в Украине продолжается, Европа находится в относительной безопасности, в случае если украинцы сложат оружие, агрессор получит время для перегруппировки, а его следующей целью может стать НАТО.

Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью DW.

Он отметил ключевую роль Украины в сдерживании агрессивных намерений России и обеспечении безопасности всего европейского континента.

«Пока эта война — война России против Украины — ведется решительно и мужественно нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности», — заявил Ишингер.

По его словам, безопасность Европы в значительной степени основывается на том, что украинцы уже многие годы фактически сдерживают армию РФ в ожесточенной борьбе.

В то же время, экс-чиновник предостерег: ситуация может кардинально измениться после завершения боевых действий.

«В момент, когда эта война закончится, когда оружие умолкнет на Донбассе и других регионах Украины, Кремль снова получит все время мира», — отметил он.

Ишингер объяснил, что у России есть значительные ресурсы для восстановления военного потенциала.

«Россия — страна, растянутая на десять или одиннадцать часовых поясов, и у нее будет достаточно времени, чтобы перегруппироваться», — добавил он.

При этом, по его мнению, усилия Европы по самозащите после войны не упадут, а лишь усилятся.

«До сих пор основную тяжесть несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени», — подчеркнул экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности.

В завершение Ишингер согласился с оценкой генерального секретаря НАТО Марка Рютте, считающего, что Североатлантический альянс может стать следующей целью Кремля после Украины.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, достигнутое при посредничестве США, как повод для повторного вторжения на территорию Донбасса.

Мы ранее информировали, что президент США провел напряженный телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Британии, во время которого он призвал их заставить украинского президента согласиться на значительные территориальные потери и ограничение численности армии.