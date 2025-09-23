Евросоюз / © Associated Press

В Европе происходит процесс неформального отбора государств, которые готовы к прямому вооруженному противостоянию с Россией, если и снова пойдет на агрессию.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал председатель ГО Центр совместных действий, вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции в 2005 году Олег Рыбачук.

«На самом деле произошли события, которые уже принципиально изменили мир, в котором мы живем. И так, как было, уже не будет — в частности это касается понимания безопасности и роли США в этой системе», — подчеркнул он.

По словам Рыбачука, следует откровенно признать: действующий президент США Дональд Трамп не является тем лидером Запада, на которого можно полагаться.

«Нет никаких сомнений в том, что Трамп — откровенно слабый президент, и он не решится ни на какие санкции», — добавил политик.

Он отметил, что сейчас Европа осознала: безопасность — это, прежде всего, ответственность самих европейских государств. По его словам, сегодня действует формула, когда за деньги Европы Трамп продает американское оружие, поставляемое в Украину.

«Украина должна планировать свое будущее в союзе с странами, которые хорошо понимают, что такое Россия. Очень точно об этом сказал президент Финляндии: если мы предоставляем гарантии Украине, то должны осознавать, что страны, которые предоставляют эти гарантии, должны быть готовы в случае нарушения со стороны России вступить в прямой вооруженный конфликт», — подчеркнул Рыбачук.

Он резюмировал, что происходит отбор тех государств, которые это осознают и готовы действовать, понимая, что прямое противодействие может остановить Россию.

«Все остальное — только красивые ритуальные жесты и заявления», — подытожил политик.

