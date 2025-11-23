Европа выдвинула контрпредложения к "мирному плану" Трампа: три ключевых требования

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон / © ТСН.ua

На фоне ультимативных требований Белого дома к президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на спорный мирный план, Европейский Союз и его ключевые союзники выдвинули собственные контрпредложения. Европейское видение соглашения существенно отличается от американского и не предусматривает территориальные уступки России как условия для прекращения огня, а также осуждает идею ограничения численности Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию документа, полученную изданием.

Требования Трампа

В субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп усилил давление на Зеленского, заявив, что тот может либо согласиться на мирное предложение Белого дома ко Дню благодарения (четверг, 27 ноября), либо «продолжать драться от всего своего маленького сердца».

Этот комментарий, сделанный журналистам в Вашингтоне, является частью кампании Белого дома по принуждению Киева к принятию «мирного плана», который, по мнению критиков, выгоден исключительно для Москвы. План требует от Украины ряда неприемлемых уступок, включая отказ от территории и существенное сокращение Вооруженных сил, а также запрет на присутствие войск НАТО на украинской территории.

В то же время Трамп намекнул на определенную гибкость. На вопрос, является ли это его окончательным предложением, он ответил: Нет.

«Я хотел бы достичь мира. Это должно было случиться давно… Мы стараемся положить этому конец. Так или иначе, мы должны закончить это», — заявил Дональд Трамп.

Контрплан Европы: три ключевых требования

На полях встречи G20 в Йоханнесбурге в субботу, более десятка европейских лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, разработали контрпредложение.

В совместном заявлении лидеры назвали оригинальный план США «основой, требующей дополнительной работы», подчеркнув свою обеспокоенность:

«Мы обеспокоены предложенными ограничениями на Вооруженные силы Украины, которые оставили бы Украину уязвимой к предстоящим нападениям.»

Европейское предложение, согласно документу, содержит три ключевых отличия от американского плана:

Никаких ограничений на ВСУ : ЕС настаивает, что Киев должен сохранить право на полноценную обороноспособность, чтобы не остаться уязвимым. Возвращение контроля над критической инфраструктурой : Украина должна восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией, Каховской дамбой и обеспечить свободные переходы через Днепр. Также Киев должен вернуть контроль над Кинбурнской косой. Территориальные вопросы после прекращения огня : Предложение Европы не предусматривает отвод украинских войск из Донбасса как обязательную предпосылку для заключения мира.

ЕС и Великобритания присоединились к переговорам в Женеве

Как сообщает Politico, европейским представителям наконец-то удалось получить место за столом переговоров Трампа по Украине. ЕС и Великобритания примут участие в начавшихся в воскресенье кризисных переговорах в Швейцарии, 23 ноября.

Ожидается, что Бьорн Зайберт, глава кабинета президентки Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, и топ-советники из Франции и Германии будут давить на команду Трампа с целью смягчить предложение о передаче России полного контроля над территорией Донбасса.

Союзники Украины выступают за то, чтобы любое прекращение огня начиналось с принципа замораживания конфликта по текущей линии столкновения. Однако это должно быть только для начала переговоров, а не как окончательное урегулирование. НАТО и ЕС опасаются, что отказ Украины от территорий привлечет кремлевского диктатора Владимира Путина к дальнейшей агрессии.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц в Йоханнесбурге отметил высокие ставки.

«Если Украина проиграет эту войну и, возможно, терпит крах, это будет иметь последствия для европейской политики в целом, для всего европейского континента. Вот почему мы так решительно привержены этому делу», — заявил немецкий канцлер.

Напомним, спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что благодаря усилиям президента США конфликт, который он «унаследовал», находится «в двух метрах» от завершения . Он назвал мирный план «работой в процессе», намекнув на то, что документ не является окончательным и подлежит доработке.