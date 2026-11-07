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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Европа выдвинула жесткий ультиматум Кремлю перед переговорами — Bloomberg

Европейские страны настаивают, что Москва должна прекратить агрессию против Украины, прежде чем с ней будут обсуждаться претензии Кремля к системе безопасности на континенте.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Путин

Европа поставила Путину условие для переговоров о безопасности

Европейские государства не хотят обсуждать требования Кремля по перестройке системы безопасности в Европе, пока Россия продолжает войну против Украины и нарушает международные договоренности. Такая позиция может обострить разногласия между европейскими союзниками и администрацией президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных с ходом обсуждений собеседников.

Европа требует от России сначала прекратить войну

Европейские чиновники настаивают: требования Владимира Путина, предъявленные еще до полномасштабного вторжения, неприемлемы. Тогда Кремль фактически потребовал сократить присутствие НАТО в Восточной Европе. Европейские страны считают, что обсуждать такие вопросы нет смысла, пока Москва ведет войну против Украины.

Один из главных принципов действующей системы безопасности — сдерживание российской агрессии. Поэтому, по мнению европейских представителей, переговоры о ее изменении в условиях, когда Россия нарушает уже существующие договоренности, были бы нелогичны.

В то же время, подход США отличается. Администрация Дональда Трампа стремится к обсуждению вопросов европейской безопасности параллельно с другими темами мирных переговоров с Россией. Это вызывает беспокойство в европейских столицах.

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что США признают важность защиты европейского суверенитета, центральной роли НАТО в коллективной обороне и права каждого государства самостоятельно принимать решения по собственной безопасности.

Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер после переговоров с европейскими и украинскими должностными лицами сообщил, что Вашингтон работает над практическими договоренностями, которые должны учитывать интересы безопасности всех сторон. Среди предложенных направлений — постоянные консультации по безопасности, надежные каналы кризисной связи, прозрачность военной деятельности и меры по снижению риска эскалации.

В США и Европе спорят о будущей системе безопасности

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предостерег, что союзники не должны стремиться к миру больше, чем сам Путин. Он также подверг критике подход американских чиновников, которые, по его мнению, сосредотачиваются на территориальных вопросах, тогда как настоящая цель Кремля — восстановление Российской империи.

Критика раздается и в Конгрессе США. Сенатор-демократ Майкл Беннет напомнил, что европейская система безопасности уже существует — это НАТО, а главной угрозой для континента является нехватка диалога, а российский президент.

Отдельной проблемой остаются гарантии безопасности для Украины после войны. Союзники обсуждают возможность предоставления Киеву гарантий, подобных статье 5 Североатлантического договора, в частности военной помощи и вооружения в случае нового нападения России. В то же время, Москва выступает против присутствия западных войск в Украине, тогда как Киев и его европейские партнеры считают такое присутствие важным фактором сдерживания будущей агрессии.

По словам собеседников Bloomberg, европейские чиновники настаивают, что сначала должно быть прекращение огня, а уже после этого договоренности о послевоенной безопасности. К таким договоренностям должны приобщиться все европейские государства.

Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби

На следующей неделе в Абу-Даби возобновятся переговоры с участием Украины, России и США. Стороны планируют продолжить обсуждение механизмов реализации и контроля за возможными мирными договоренностями, а также меры по снижению напряженности. Европейские представители, вероятно, также будут в городе, но присоединятся к переговорам только при достаточном прогрессе.

Территориальный вопрос пока фактически отложен, поскольку он нуждается в решениях на самом высоком политическом уровне. Путин продолжает требовать передачи России всего Донбасса и, по оценкам европейских чиновников, не демонстрирует готовность к серьезным переговорам о завершении войны в ближайшие месяцы.

Война в Украине — что известно о мирных переговорах

Подготовка к новому раунду переговоров Украины, США и России в Абу-Даби уже сопровождается противоречивыми сигналами из Москвы и Вашингтона. Кремль определил состав своей делегации: в нее вошли представители администрации Путина, МИДа и военного командования РФ. Возглавить российскую группу должен помощник президента Владимир Мединский, уже принимавший участие в предварительных переговорах. Такой состав российской делегации стал одним из сигналов в преддверии встречи, запланированной на 10-11 ноября.

В то же время Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия вроде бы впервые демонстрируют готовность достичь договоренностей. Американский президент анонсировал новые контакты по завершению войны и предположил, что будущее соглашение может касаться не только Украины, но и всей Европы. Его заявление о готовности сторон договариваться прозвучало на фоне подготовки трехсторонней встречи, однако конкретные детали возможного соглашения Трамп не привел.

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