Европа выходит на Путина напрямую: Зеленский заговорил о конце изоляции России

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к инициативе Финляндии и Норвегии открыть отдельный канал коммуникации с Россией. По его словам, это позволит Европе получать информацию не только через США, а в Москве — непосредственно слышать позицию европейских государств.

Об этом глава государства сообщил во время общения с представителями медиа, передает корреспондент ТСН.ua.

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«Это была инициатива лидеров Норвегии и Финляндии. В своем официальном сообщении они так и отметили, что Норвегия и Финляндия представляют Норвегию и Финляндию. И говорят не просто как европейские страны, а как страны-соседи России», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что эти страны заранее обсуждают свои действия с Украиной, Европой и Соединенными Штатами.

«Они хотят играть большую роль. У нас действительно очень хорошие отношения с этими странами. Они действительно помогают», – отметил он.

По словам Зеленского, вопрос будущих гарантий безопасности напрямую касается и Финляндии с Норвегией.

«Если есть гарантии безопасности, которые хочет проговаривать Украина, и гарантии безопасности, которые хочет проговаривать Россия, они считают, что для них это тоже серьезный вызов — как для соседей России, как для европейских стран и как для наших партнеров. Они хотят больше участвовать», — сказал президент.

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Он добавил: «Я положительно отношусь к этим лидерам и этим странам — мы им благодарны. Мы проходим долгий путь и проходим его вместе. Формат их коммуникации мне понятен».

Зеленский о дипломатической изоляции России

В то же время президент заявил, что после встречи на Аляске дипломатическая изоляция России фактически начала разрушаться.

«По моему мнению, встреча на Аляске в свое время сняла дипломатическую изоляцию с России. Это факт: россияне были дипломатически изолированы значительной частью мира и Аляска сняла эту изоляцию», — сказал Зеленский.

После этого, по его словам, контакты с российской стороной начали активизировать некоторые европейские страны.

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«После Аляски уже были коммуникации европейцев. Просто не так открыто, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии. Все понимают, что были коммуникации на уровне советников по нацбезопасности, на уровне разведок», — заявил президент.

Он добавил, что с Россией также контактировали Турция и страны Ближнего Востока.

«То есть это происходит. Были коммуникации некоторых людей, о которых мы потом узнали уже после того, как они состоялись», — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в случае Финляндии и Норвегии подход открыт и заранее согласован с партнерами.

«А здесь совершенно открытая игра – заблаговременное обсуждение, полный бриф, прозрачные задания. Финляндия и Норвегия показывают, что хотят открыть еще какой-нибудь канал коммуникации, чтобы Европа могла получать информацию не только через США и чтобы Россия могла слышать определенные вещи напрямую», — подытожил Зеленский.

Что известно о переговорах Путина со Стуббом и Стере

27 октября Владимир Путин провел переговоры с лидерами Финляндии и Норвегии – Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере. Они передали Кремлю позицию Киева по завершению войны, в частности, отметили необходимость конкретных шагов России для деэскалации и прекращения ударов по критической инфраструктуре Украины.

По данным Reuters, Путин заявил, что Москва не отказывается от намерения захватить весь Донбасс. Европейские лидеры в ответ отметили, что завершение войны должно привести к справедливому миру.

В ISW также отмечали, что Москва продолжает настаивать на давних требованиях по НАТО, в частности, возвращении Альянса к границам 1997 года. По мнению аналитиков, это говорит о том, что Кремль пока не демонстрирует готовности прекратить боевые действия.

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