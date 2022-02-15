"Европа вздохнула бы с облегчением": Лавров прокомментировал заявление Пристайко о якобы "отказе Украины от НАТО"

По словам Лаврова, в Украине якобы "есть умные люди", которые поддерживают отказ от вступления в Альянс.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам "вздохнуть с облегчением".

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом министр сказал сегодня, 15 февраля, во время пресс-конференции, комментируя заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев якобы мог бы изменить свою позицию по вступлению в альянс, если бы этот шаг "помог предотвратить войну с Россией".

"Что касается заявления посла Украины в Лондоне о возможности отказа его страны от членства в НАТО, если оно будет помогать установлению мира, сотрудничества, всеобщему благополучию, то могу только сказать, что есть умные люди. Я убежден, что если бы это произошло, многие вздохнули с облегчением, в том числе и в Европе", — заявил Лавров.

По его словам, "вздохнули бы с облегчением" те, кто "честно подходит к подписям под документами ОБСЕ, а не пытается прикрыться ими для потайного проведения политики на раскол Европы, на прочерчивание новых разделительных линий".

Лавров заявил, что в Украине якобы много политиков, которые разделяют такие утверждения и не стесняются их высказывать. Так, в частности, министр обратил внимание на слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Лондон поддержит Украину, если она примет решение отказаться от членства в НАТО.

"Так что, думаю, это мнение будет постепенно пробивать себе дорогу. И подчеркну еще раз: оно указывает путь, которого хотят многие в Европе в том числе", — резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 сказал о том, что якобы Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН.ua отметил, что слова украинского посла вырваны из контекста. Опровергли слова посла Украины в Британии и в Офисе президента.

После того Пристайко объяснил свои слова и сказал, что Украина готова пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, однако отказываться от вступления в НАТО страна не собирается, ведь это, в частности, закреплено в конституции Украины.

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