Европарламент может подвергнуть сомнению способностьВенгрии председательствовать в Евросоюзе, из-за систематических нарушений европейских ценностей со стороны Будапешта. Отчет комиссии указывает, что страна не прогрессирует в этом направлении.

Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, сообщает "24 Канал".

По ее словам, Будапешт не сделал ни шага в выполнении предложений комиссии по организации выборов, обеспечению равных прав для избирателей заграницей и независимости офиса омбудсмена. Также есть обеспокоенность свободой слова в стране, в сфере конфиденциальности и защиты данных. Отмечается, что впоследствии комиссия представит свою оценку решений, предложенных Венгрии для борьбы с коррупцией.

"Независимость регулятора СМИ по-прежнему вызывает сомнения, что прозрачность государственной рекламы недостаточна, а независимость государственных СМИ остается спорной", — подчеркнула Вера Юрова.

Вице-президент Еврокомиссии отмечает, что Венгрия обязана выполнять согласованные рекомендации, чтобы получить средства от Фонда восстановления и устойчивости. В настоящее время ЕС заморозил это финансирование.

Следует отметить, что сегодня, 31 мая, во время пленарного заседания в Брюсселе в Европарламенте будут голосовать за резолюцию о способности Венгрии председательствовать в ЕС в 2024 году из-за проблем с верховенством права. Согласно расписанию на сайте Совета ЕС, У горщина может председательствовать в европейском блоке с июля по декабрь 2024 года.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую развязала Россия. Мол, войну можно остановить только тогда, когда "Россия заключит соглашение с США".

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