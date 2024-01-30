Европарламент начал расследование в отношении депутата из Латвии Жданок, подозреваемой в сотрудничестве с РФ

Европейский парламент начал расследовать обвинения в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок, которую подозревают в шпионаже в пользу России и связях с ФСБ после публикации расследования The Insider.

Об этом сообщили в Европарламенте по запросу издания DW.

Так, глава Европарламента Роберта Мецола передаст дело об обвинении против Жданок в Консультативный комитет по кодексу поведения. Этот вопрос также будут обсуждаться 31 января на конференции глав, отвечающей за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами.

Роберта Мецола заявила, что "очень серьезно относится" к обвинениям в отношении депутата от Латвии Татьяны Жданок.

Как отметили в пресс-службе Европарламента, об этих обвинениях уже некоторое время назад сообщали в стране, которую представляет депутат, то есть в Латвии.

"Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года, Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента — ред.) относительно независимости мандата и этики. Как и все члены Европарламента, депутат несет ответственность перед избирателями", — добавили в пресс-службе.

Нарушение кодекса поведения может привести к введению санкций со стороны главы Европарламента, о чем объявляется на пленарном заседании. В то же время, решение о снятии евродепутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

Татьяна Жданок и шпионский скандал

Депутат Европейского парламента от Латвии и представитель "Российского союза Латвии" Татьяна Жданок по меньшей мере с 2004 года сотрудничала с российскими спецслужбами, отчитывалась о своей деятельности перед кураторами из ФСБ и просила у них средства. Об этом говорится в расследовании издания The Insider, которое базируется на переписке по электронной почте Жданок.

Жданок является сопредседателем партии "Российский союз Латвии". С 2004 года – депутат Европарламента. Жданок в 2022 году проголосовала против резолюции Европарламента, осуждающей российское вторжение в Украину.

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