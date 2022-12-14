Европарламент наградил Зеленского и украинцев премией Сахарова: что сказал президент

Европарламент 14 декабря наградил украинцев и президента страны Владимира Зеленского премией имени Сахарова. Во время своего выступления глава государства призвал мир действовать, не дожидаясь войны.

Церемония вручения премии Сахарова транслировалась в Сети.

"Премию получает храбрый украинский народ, представленный президентом страны, избранными лидерами и гражданским обществом", – объявили в Европарламенте.

Во время церемонии Зеленский выступил с речью, в которой напомнил о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе, а также призвал почтить память всех погибших.

"Возможно, только после окончания этой войны, когда мы освободим всю нашу землю и сможем обнаружить все могилы жертв российского террора, мы сможем сказать, сколько жизней унесла тирания в этот раз", – сказал украинский лидер.

Президент призвал мир действовать, не дожидаясь войны. Он также призвал привлекать к ответственности всех, кто развязал войну. Зеленский подчеркнул, что наиболее эффективная защита свободы и прав человека – недопущение повторения агрессии.

Заметим, что премия Сахарова – ежегодная награда Европарламента. Ее вручают за защиту прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства права; уважение к международному законодательству; защиту прав меньшинств.

Напомним, Европарламент еще 19 октября присудил премию Сахарова "смелому народу Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества". Однако само награждение состоялось 14 декабря.

В предыдущем году Европарламент отметил премией Андрея Сахарова заключенного в РФ российского оппозиционера Алексея Навального – "За свободу мысли".

Германия выбрала слово года, связанное с Украиной

Читайте также: