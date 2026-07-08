Европарламент одобрил резолюцию по Украине, но высказался о решении Зеленского на счет УПА

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Европарламент одобрил резолюцию по Украине с критикой решения президента Владимира Зеленского о наименовании одной из частей в честь героев Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом сообщает The Guardian.

Голосуя за резолюцию по Украине, депутаты Европарламента назвали действия украинского президента «ненужной эскалацией», которая негативно повлияла на отношения между двумя соседними государствами.

Поправку внесли польский депутат Европарламента Анджей Галицкий вместе со своим немецким коллегой Михаэлем Галером. Эта поправка была включена в отчет, оценивающий путь Украины к членству в ЕС.

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Заметим, что, несмотря на критическую поправку относительно УПА, принятая резолюция в целом подтверждает неизменную поддержку Украины. Европарламент подчеркнул, что будущее Украины связано с Европейским Союзом, а ее вступление остается «стратегическим приоритетом для ЕС». Также депутаты отметили прогресс Киева в выполнении необходимых реформ и подтвердили дальнейшую политическую поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 26 мая присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ наименование «имени Героев УПА». Это решение вызвало негодование в соседней Польше. В частности, лидер поляков Кароль Навроцкий заявил о лишении украинского коллеги Ордена Белого Орла.

После скандала из-за УПА Зеленского лишили высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Польский президент Кароль Навроцкий объяснил свое решение тем, что награда является символом наивысшего доверия и благодарности польскому народу, а также требует от награжденного соответствующего отношения к историческим ценностям.

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