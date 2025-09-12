Европарламент отказался почтить память убитого Кирка (видео)

Американский активист Чарли Кирк, которого убили 10 сентября / © Associated Press

Европейский парламент во время своего заседания отказался почтить минутой молчания память убитого Чарли Кирка — основателя консервативной молодежной организации Turning Point USA и соратника президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

12 сентября в Европарламенте возник спор после того, как шведский депутат от правых сил Чарли Ваймерс призвал почтить минутой молитвы и размышлений американского политического активиста Чарли Кирка. Просьба депутата была отклонена.

Выступив с речью о Кирке на пленарном заседании, депутат передал свое время и обратился к коллегам с призывом присоединиться к минуте молчания. Но президент Европарламента Роберта Мецола быстро остановила инициативу, ссылаясь на правила.

«Господин Ваймерс, мы уже это обсуждали, и вы знаете, что президент отклонила запрос на минуту молчания», — напомнила она.

Решение Мецолы вызвало возмущение: многие депутаты начали стучать по столам и выкрикивать протесты.

«Уважаемые коллеги, я готова объяснить еще раз. Решение о минуте молчания является прерогативой президента», — отреагировала руководительница Европарламента.

По регламенту Европарламента, просьбу о минуте молчания должны подавать политические группы в начале сессии, и именно президент должен объявлять ее во время открытия пленарного заседания.

Как в Европе отреагировали на убийство Кирка?

В Европе известие о гибели Кирка вызвало громкий резонанс.

«Убийство Чарли Кирка — это трагедия и знак отчаяния и трусости тех, кто не мог победить его в аргументах», — заявил в соцсетях экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Кирка «настоящим защитником веры и свободы».

А группа «Европа наций-суверенов», которая представляет крайне правых в Европарламенте, выдвинула Кирка на премию имени Сахарова — награду за вклад в борьбу за права человека.

Напомним, Кирк был убит 10 сентября во время мероприятия в колледже Юты. Заметим, что он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, называя его «марионеткой ЦРУ», и призвал прекратить помощь Киеву. Активист утверждал, что именно Зеленский «мешает мирному предложению» США, поскольку не желает признавать российский контроль над Крымом. Цитируя Трампа, Кирк заявил, что Крым всегда был частью России, а поддержка Украины в войне — это желание «просто убивать русских».