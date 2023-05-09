Европарламент поддержал беспошлинную торговлю с Украиной еще на год

В то же время, ЕС в дальнейшем углубил правила либерализации торговли с Украиной, предусмотренные двусторонним Соглашением об ассоциации.

Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге большинством голосов в первом чтении поддержал продолжение беспошлинной торговли с Украиной еще на год, начиная с 6 июня 2023 года.

"За" проголосовали 537 депутатов, против – 42, еще 38 воздержались.

Об этом пишет "Укринформ".

"Учитывая российскую агрессию против Украины, что влечет за собой необходимость продолжения экономической поддержки Украины, а также с учетом того, что в июне 2022 года Украина получила статус страны-кандидата, Еврокомиссия предложила Регуляторные правила (на рассмотрение) Европейского парламента и Совета ЕС, что возобновляют меры торговой либерализации, которые должны применяться на период одного года с даты прекращения действия таких текущих мер, то есть с 6 июня 2023 года", — говорится в документе.

В документе напоминается, что после начала широкомасштабного вторжения в Украину в своих выводах от 21 октября 2022 года и от 9 февраля 2023 года Европейский совет подтвердил готовность в дальнейшем оказывать Украине мощную политическую и экономическую помощь. По просьбе Украины об упрощении условий торговли и дальнейшем углублении экономических отношений с ЕС Европейский Союз принял меры по упрощению логистики для поставок украинской продукции и создал "коридоры солидарности" для экспорта украинских товаров на мировой рынок в условиях блокады черноморских морских портов Украины, начатой РФ.

В то же время ЕС в дальнейшем углубил правила либерализации торговли с Украиной, предусмотренные двусторонним Соглашением об ассоциации, и 30 мая 2022 утвердил регуляторные правила относительно временного льготного режима такой торговли. Эти правила вступили в силу 4 июня 2022 года и будут действовать до 5 июня 2023 года.

Меры торговой либерализации, продление которых еще на год, начиная с 6 июня 2023 года, поддержал сегодня Европарламент, предусматривают временную отмену всех таможенных пошлин, в соответствии со статьей IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и в соответствии с правилами углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли ( ПВЗОТ). Эти правила касаются двух категорий продукции: фруктов и овощей, являющихся субъектами системы контроля за входными ценами, а также агропромышленных товаров и товаров переработки сельскохозяйственной продукции, являющихся субъектом тарифных квот.

Временная отмена торговых тарифов касается также подлежащих налогообложению промышленных товаров, тарифы на которые были отменены до конца 2022 года по условиям Соглашения об ассоциации. Эти меры не являются частью принятого сегодня пакета торговой либерализации, поскольку эта категория товаров в любых условиях является субъектом применения нулевых тарифов с 1 января 2023 года.

"Эти временные и исключительные меры будут способствовать продолжению поддержки и усилению существующих торговых потоков из Украины в Европейский Союз. Это отвечает главным задачам Соглашения об ассоциации, которое предусматривает создание условий для усиления экономических и торговых отношений, направленных на постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС", – говорится в документе.

Напомним, Евросоюз готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии.