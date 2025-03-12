Европарламент принял важную резолюцию по Украине

Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге поддержал Украину, приняв резолюцию о солидарности после трех лет войны. Решение поддержали 442 депутата, 98 высказались против, 126 воздержались.

Об этом пишет Укринформ.

Резолюцию приняли после попытки отложить голосование по прогрессу в мирных переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии.

"Европарламент, в честь третьей годовщины российской полномасштабной агрессивной войны против Украины, отдает дань уважения тысячам людей, которые отдали свои жизни ради свободной и демократичной Украины; подтверждает свою непоколебимую солидарность с народом Украины и поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ; решительно подчеркивает неотъемлемое право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — говорится в резолюции.

Напомним, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня.

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