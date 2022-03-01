Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Этот день войдет в историю Украины.

Европарламент 1 марта на 6-й день войны с Россией, наглой вторгшейся на нашу территорию, рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Присоединение должно произойти по ускоренной процедуре.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС.

Напомним, что 27 февраля 2014 года, после Революции Достоинства, Европарламент принял резолюцию, в которой впервые говорилось, что Украина имеет право стать полноправным членом Евросоюза. Впоследствии Украина и ЕС подписали политическую и экономическую части соглашения об ассоциации, а с июня 2017 между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим.