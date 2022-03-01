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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Associated Press

Этот день войдет в историю Украины.

Европарламент 1 марта на 6-й день войны с Россией, наглой вторгшейся на нашу территорию, рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Присоединение должно произойти по ускоренной процедуре.

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС.

Напомним, что 27 февраля 2014 года, после Революции Достоинства, Европарламент принял резолюцию, в которой впервые говорилось, что Украина имеет право стать полноправным членом Евросоюза. Впоследствии Украина и ЕС подписали политическую и экономическую части соглашения об ассоциации, а с июня 2017 между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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