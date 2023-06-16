Европарламент призвал Зеленского сохранить независимость местного самоуправления, – АГУ

Европарламент в своей резолюции призвал президента Зеленского не подписывать законопроект 5655 о градостроительной деятельности и укреплять местное самоуправление.

Документ также призывает украинское правительство сотрудничать с Ассоциацией городов Украины (АГУ) и Европейским альянсом городов и регионов для восстановления Украины. Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

«В пункте 15 Резолюции (резолюция от 15 июня 2023 года об устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество. - Прим.ред.) Европарламент призвал украинское правительство продолжать укреплять местное самоуправление и обратил внимание на Ассоциацию городов Украины и Европейский альянс городов и регионов для восстановления Украины как важные составляющие будущей реконструкции, отстройки и восстановления», - говорится в новости на сайте АГУ.

По мнению Европарламента, необходимо также сохранить достижение реформы децентрализации, включая независимость и ответственность местного самоуправления как отдельной части публичной власти. В частности, речь идет и о скандальном законопроекте 5655, так называемой «реформе градостроительства».

«В пункте 17 Резолюции Европарламент предостерегает от внесения изменений в законодательство в пользу отдельных лиц за счет равных условий и прозрачности и призывает президента Зеленского не подписывать законопроект 5655 о градостроительной деятельности», - отмечают в Ассоциации городов Украины.

Как сообщалось, против законопроекта 5655 выступил общественный сектор, СМИ и органы местного самоуправления. Петиция с требованием ветировать скандальный законопроект набрала более 42 тысяч голосов граждан. Также риски этого проекта в общении с представителями «Большой семерки» отметила НАПК. В АГУ отмечали, что так называемая «градостроительная реформа» выгодна только застройщикам и несет в себе коррупционные риски. В частности: нарушаются права владельцев земельных участков,

стимулируется массовое самовольное строительство, общественность лишается прав контроля и влияния на застройщиков, ограничиваются права местного самоуправления и узаконивается безответственность частных контролеров.