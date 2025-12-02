Европе могут "разрешить посидеть" за столом переговоров: Путин назвал условия

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Кремль продолжает риторику, направленную на раскол западной коалиции. Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений, в которых попытался противопоставить позицию Соединенных Штатов действиям европейских стран, обвинив последних в блокировании мирного процесса.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Обвинения в адрес ЕС

Глава Кремля утверждает, что Европа якобы «мешает» администрации президента США Дональда Трампа достичь мира в Украине. По логике диктатора именно европейские партнеры Киева являются преградой для реализации договоренностей, которые могли бы устроить Москву.

Кроме того, Путин категорически отверг поступающие из ЕС дипломатические инициативы. Он заявил, что Европа выдвигает предложения к мирному плану, которые «неприемлемы для России».

Условие возвращения к диалогу

В то же время, российский лидер оставил пространство для возможных контактов, но исключительно на языке ультиматумов. Он заявил, что «допускает» возвращение европейцев к переговорному столу, однако выдвинул четкое условие.

«РФ допускает возвращение европейцев к переговорам, если те будут учитывать реалии на земле», — заявил Путин.

Этой фразой военно-политическое руководство России традиционно называет требование признать успех своей армии оккупантов, российский контроль над захваченными украинскими территориями и согласиться с изменением государственных границ.

Напомним, российский «фюрер» выступил с очередным громким заявлением. Он пригрозил европейским странам «катастрофическими последствиями», если они отважятся начать военный конфликт с Россией.