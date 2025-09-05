Европе не хватает рычагов давления на Путина: Мерц сказал, кто их имеет

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США затягивают решения относительно гарантий безопасности и новых санкций.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Bloomberg.

«Пока мы не можем оказывать достаточное давление на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи», — сказал он.

Мерц отметил, что в то же время Россия укрепляет отношения с Китаем, Индией и Бразилией. Его комментарии прозвучали на фоне дискуссий в так называемой Коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Киева.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.