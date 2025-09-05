ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
489
Время на прочтение
2 мин

Европе не хватает рычагов давления на Путина: Мерц сказал, кто их имеет

Пока Европа не может оказывать достаточное давление на Путина, чтобы он прекратил войну. Европа зависит от американской помощи, отметил Мерц.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

Европа пока не способна заставить Россию прекратить войну против Украины, а США затягивают решения относительно гарантий безопасности и новых санкций.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Bloomberg.

«Пока мы не можем оказывать достаточное давление на Путина, чтобы положить конец этой войне. Мы зависим от американской помощи», — сказал он.

Мерц отметил, что в то же время Россия укрепляет отношения с Китаем, Индией и Бразилией. Его комментарии прозвучали на фоне дискуссий в так называемой Коалиции желающих относительно гарантий безопасности для Киева.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

  • Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

  • Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

  • Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.

Дата публикации
Количество просмотров
489
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie