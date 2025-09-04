Европе нельзя быть наивной: Рютте предупредил о серьезной угрозе Кремля и его союзников

Марк Рютт. / © Associated Press

Европа не должна быть наивной относительно "дестабилизирующей и конфронтационной" силы России, Китая и Ирана в частности. В то же время странам следует наращивать собственные возможности для обеспечения безопасности континента.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пражском оборонном саммите IISS, пишет The Guardian.

По его словам, Европа должна отреагировать на то, что Россия и Китай осуществляют значительные инвестиции в развитие и модернизацию своих вооруженных сил с поразительной, я бы сказал, потрясающей скоростью.

"Эта тенденция не изменится и не вернется назад в ближайшее время. Россия есть и в ближайшем будущем будет оставаться дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и мире", - подчеркнул генсек.

Рютте также отметил, что это вооружение используется против Украины. Вместе с тем, добавил он, Североатлантический альянс "работает над тем, чтобы как можно скорее прекратить эту агрессию", но Европа не должна быть наивной по отношению к будущему.

"Но угроза не закончится вместе с этой войной, и вызов не ограничивается только Россией. Китай, Иран и Северная Корея создают проблемы как в отдельности, так и в результате сотрудничества. Просто взгляните на фотографии из Пекина за последние несколько дней и на то, как они держатся за руки. Они расширяют свое сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня".

Китайский лидер Си Цзиньпин во время парада с диктаторами России Владимиром Путиным и КНДР Ким Чен Ином сделал громкое заявление о том, что сегодня мир стоит перед "миром или войной". По его словам, сейчас китайский народ "твердо стоит на правильной стороне истории".

Заметим, ранее генеральный инспектор немецкого Бундесвера Карстен Бройер высказался о том, что планы Путина "выходят за пределы Украины". Агрессивное поведение России представляет угрозу для Балтийского региона.