Европе нужно опередить Россию и подготовиться - Стармер
Мирное соглашение в пользу Кремля чревато расширением войны, которое может охватить весь континент. Европа должна готовиться к разным сценариям.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Европа должна быть готова к борьбе на фоне российской агрессии.
Об этом пишет издание The Guardian.
«Россия доказала свою склонность к агрессии, причиняя ужасные страдания украинскому народу. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, не только угрожая нашей безопасности, но и разрывая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, которые подрывают наши ценности, используя дезинформацию для раздора, используя кибератаки и саботаж», — сказал он.
Стармер считает, что даже если в Украине будет заключено мирное соглашение, то опасность для Европы на этом не закончится, а вырастет.
Ранее Стармер заявил, что мир как никогда близок к окончанию войны в Украине, но самый сложный этап еще впереди, ведь действия Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль пока не готов сложить оружие.