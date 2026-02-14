ТСН в социальных сетях

Европе нужно опередить Россию и подготовиться - Стармер

Мирное соглашение в пользу Кремля чревато расширением войны, которое может охватить весь континент. Европа должна готовиться к разным сценариям.

Анастасия Павленко
Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Европа должна быть готова к борьбе на фоне российской агрессии.

Об этом пишет издание The Guardian.

«Россия доказала свою склонность к агрессии, причиняя ужасные страдания украинскому народу. Ее гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, не только угрожая нашей безопасности, но и разрывая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, которые подрывают наши ценности, используя дезинформацию для раздора, используя кибератаки и саботаж», — сказал он.

Стармер считает, что даже если в Украине будет заключено мирное соглашение, то опасность для Европы на этом не закончится, а вырастет.

Ранее Стармер заявил, что мир как никогда близок к окончанию войны в Украине, но самый сложный этап еще впереди, ведь действия Владимира Путина свидетельствуют о том, что Кремль пока не готов сложить оружие.

